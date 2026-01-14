সাফা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স
প্রথমবার ঢাকায় আসছেন আইএফএসি প্রেসিডেন্ট
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাফা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। এই কনফারেন্সে অংশ নিতে ঢাকায় প্রথমবারের মতো আসছেন বিশ্বব্যাপী হিসাববিদদের সর্বোচ্চ সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (আইএফএসি)-এর প্রেসিডেন্ট।
‘পরবর্তী প্রজন্মের পেশা: নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টেকসই প্রতিবেদন একীভূতকরণ’ এই প্রতিপাদ্য নিয়ে হচ্ছে এবারের কনফারেন্স।
সম্মেলনটির আয়োজন করছে দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)। রাজধানীর হোটেল লে মেরিডিয়ানে এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) আইসিএবি-তে এক সংবাদ সম্মেলন করে এ তথ্য জানানো হয়।
আয়োজকদের মতে, হিসাববিদ্যা পেশার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে নৈতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও টেকসই প্রতিবেদন-এর কার্যকর সমন্বয়ের ওপর।
প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শুধু ব্যবসা ও অর্থনীতির কাঠামোই বদলে দিচ্ছে না, বরং হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার ভূমিকাকেও নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছে। আগামী দিনের চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের একদিকে যেমন অ্যালগরিদমিক নৈতিকতা বুঝতে হবে, তেমনি আর্থিক নয়, এমন সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নেও দক্ষ হতে হবে।
আইসিএবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডিজিটাল পেমেন্ট ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করেছে। এই বাস্তবতায় হিসাব পেশাজীবীদের দায়িত্ব আরও বেড়েছে, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনআস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে।
সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয়, সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ. মনসুর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক। তাদের উপস্থিতিকে সরকারিভাবে হিসাব ও অর্থ খাতে নৈতিক মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের প্রতিফলন হিসেবে দেখছে আইসিএবি।
সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি থাকবেন বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুবুর রহমান এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. মো. সাজ্জাদ হোসাইন ভূঁইয়া।
এই সম্মেলনে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ৫০০-এর বেশি পেশাজীবী, নীতিনির্ধারক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ ও কর্পোরেট নেতারা অংশ নেবেন। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তানসহ সার্ক অঞ্চলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এটি আঞ্চলিক সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্মে রূপ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
সম্মেলনে তিনটি টেকনিক্যাল সেশন অনুষ্ঠিত হবে। সেগুলো হলো, প্রফেশনাল ল্যান্ডস্কেপ: রিশেইপড বাই এথিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি, বিয়ন্ড নাম্বারস: প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্টস’ ইভলভিং রোল এবং ফ্রেমওয়ার্ক টু আউটকাম: সাসটেইনেবিলিটি অ্যাশিওরেন্স।
এছাড়া এ সম্মেলনে সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব অ্যাকাউন্ট্যান্টস (সাফা)-এর নেতৃত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হবে। আইসিএবি’র সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির এফসিএ সাফা-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবেন। একই সঙ্গে আইসিএবি’র চিফ অপারেটিং অফিসার মাহবুব আহমেদ সিদ্দিকী এফসিএ সাফা-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
কনফারেন্স আয়োজক কমিটির সভাপতি ও আইসিবির সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন সম্মেলনের উদ্বোধনী ও টেকনিক্যাল সেশনগুলোর আলোচনা সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।
আয়োজকরা জানান, ‘নতুন বাংলাদেশ’ রূপকল্প বাস্তবায়নে নৈতিকতা, প্রযুক্তি ও টেকসই উন্নয়নের সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি দায়িত্বশীল, আধুনিক ও বিশ্বস্বীকৃত হিসাব পেশার কেন্দ্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করতে পারবে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আইসিবির প্রেসিডেন্ট এন কে এ মোবিন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. রোকনুজ্জামান, কাউন্সিল সদস্য জারিন মাহমুদ হুসাইন, মো. আমরান হোসেন, সাবেক প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, সিইও শুভাশীষ বোস এবং সিওও মাহাবুব আহমেদ সিদ্দিকী।
