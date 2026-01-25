বাণিজ্য উপদেষ্টা
আওয়ামী লীগ সরকারের অযাচিত ব্যয়ের প্রভাব পড়েছে নিত্যপণ্যের দামে
বিগত আওয়ামী লীগ সরকার নানা প্রকল্পে যেসব অযাচিত এবং অপরিণামদর্শী ব্যয় করেছে, তার একটা সামগ্রিক প্রভাব নিত্যপণ্যের বাজারে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আসন্ন রমজান উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা বিষয়ক টাস্কফোর্স কমিটির বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।
কিছুদিন আগে পদ্মা সেতুতে অযাচিত ব্যয়ের কারণে দেশে চালের দাম বেড়েছে-উপদেষ্টার এমন একটি মন্তব্যের বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা হয়। ওই প্রসঙ্গে আজ সাংবাদিকরা বাণিজ্য উপদেষ্টার কাছে প্রশ্ন করেন।
এ সময় উপদেষ্টা বলেন, ২০০৮ সালে যখন শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসেন তখন আন্তর্জাতিক দেনা ছিল ২ লাখ কোটি টাকা। সেটা এ বছর এসে হয়েছে ২৩ লাখ কোটি টাকার ওপরে। এই যে সামগ্রিক দায়, এর জন্য আমাদের টাকার যে মূল্যমান সেটা কমেছে, সেটা ৪৬ ভাগ। আমাদের বিনিয়োগ হতে হবে, ব্যয়ের উদ্বৃত্ত তৈরি করতে হবে। আমরা ঋণভিত্তিক যে ব্যয়গুলো করেছি তা আমার আয়ের উদ্বৃত্ত তৈরি করতে পারেনি।
তিনি বলেন, এর ফলে আমার টাকার অবমূল্যায়ন হয়েছে। আমার বিভিন্ন রকমের দীর্ঘমেয়াদি দায় তৈরি হয়েছে। যে কারণে আমাদের আইএমএফ এর কাছ থেকেও টাকা নিতে হয়েছে। বিগত আওয়ামী সরকার ৪ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সাহায্য চেয়েছিল। এই সামগ্রিকতার বিচারে, শুধু পদ্মা সেতুন নয়, কর্ণফুলী টানেল, পদ্মা রেলসেতু করা হয়েছে, পায়রা বন্দর করা হয়েছে।
উপদেষ্টা বলেন, এ পায়রা বন্দরে, যে জায়গায় মাত্র ৪ মিটার গভীর, সেটা পোর্ট না ঘাট সেটাও চিন্তার বিষয়।
তিনি বলেন, এসব বিভিন্ন অযাচিত এবং অপরিণামদর্শী যে প্রকল্পগুলোর পেছনে ব্যয় করা হয়েছে- তার একটা সামগ্রিক রিফ্লেকশন এসেছে আমাদের নিত্যপণ্যের বাজারে। সেটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই।
এনএইচ/এএমএ