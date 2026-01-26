  2. অর্থনীতি

গাবতলীর পাইকারি ফুলের বাজার চালু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর গাবতলীর বেড়িবাঁধে স্থায়ী পাইকারি ফুলের বাজার চালু হয়েছে। সোমবার সকালে এ উপলক্ষে বাজারে এক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সিনিয়র পরিচালক ফাতেমা ওয়াদুদ।

গাবতলী পাইকারি ফুলের বাজারের সভাপতি আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা মফিজুল ইসলাম, ড. রফিকুল ইসলাম, ড. কামরুজ্জামান ও রেজা শাহনাজ হাদী।

ফুল ব্যবসায়ী এস এম মহিউদ্দিনের পরিচালনায় এসময় আরও বক্তৃতা করেন, ফুল ব্যবসায়ী নূর মোহাম্মদ, আতাউল্লাহ, মীর ফারুক আহমেদ, রবিউল আলম টিটু, মোজাম্মেল হক মিঠু, মহিউদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবসায়ীরা বলেন, সরকার ফুুল ব্যবসায়ীদের জন্য একটি স্থায়ী মার্কেটের ব্যবস্থা করলেও একটি মহলের বাধার কারণে সেটি বাস্তবায়নে দেরি হয়েছে। এখনো শাহবাগ ও আগারগাঁওয়ের অস্থায়ী মার্কেটের কিছু ব্যবসায়ী বাধা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের ষড়যন্ত্র আমাদের থামাতে পারবে না।

তারা বলেন, এখন থেকে গাবতলীতে নিয়মিত পাইকারি বাজার বসবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা বলেন, সরকার ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে ও ঢাকা সিটিকে যানজটমুক্ত করার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গাবতলীতে বিপুল টাকা ব্যয়ে পাইকারি হাট স্থাপন করেছে। এখন থেকে গাবতলীতে নিয়মিত হাট বসবে। এখানকার বাজার ছাড়া অন্য কোথাও ফুলের পাইকারি হাট বসতে দেওয়া হবে না।

