সঞ্চয়পত্র কেনায় সীমা তুলে দেওয়ার চিন্তা করছে সরকার: অর্থসচিব

সঞ্চয়পত্র কেনায় সীমা তুলে দেওয়ার চিন্তা করছে সরকার: অর্থসচিব
সঞ্চয়পত্র কেনার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সীমা তুলে দেওয়ার বিষয়ে সরকার নতুন করে ভাবছে বলে জানিয়েছেন অর্থসচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ‘বন্ড মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ: চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেনডেশন’ শীর্ষক এক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।
অর্থসচিব জানান, সঞ্চয়পত্রের কেনাবেচা সংক্রান্ত নীতিমালায় পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নেওয়া হতে পারে, যার অংশ হিসেবে ক্রয়ের ওপর আরোপিত সীমা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।
সেমিনারে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, বন্ডের লেনদেন প্রক্রিয়া সহজ করা গেলে দেশে বন্ড বাজারের আকার প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে। এতে বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক নির্ভরতা কমবে। নিজেদের অর্থের চাহিদা মেটাতে এসব প্রতিষ্ঠানকে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে কিংবা বন্ড বাজারে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
তিনি আরও বলেন, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং সুদের হার স্থিতিশীল রাখার ওপরই বন্ড বাজারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। একক ও বাস্তবসম্মত সুদের হার চালু করা গেলে বন্ড বাজার দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে।
