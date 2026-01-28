শেয়ারবাজারে সিডিবিএল তালিকাভুক্তির আলোচনা, হয়নি কোনো সিদ্ধান্ত

শেয়ারবাজারে সিডিবিএল তালিকাভুক্তির আলোচনা, হয়নি কোনো সিদ্ধান্ত
ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে শেয়ার সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেডকে (সিডিবিএল) শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করার বিষয়ে খাত সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে সরকার পক্ষের আলোচনা হলেও কোনো সিদ্ধান্ত আসেনি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি পার্যালোচনা করে দেখতে বলা হয়েছে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সময় অর্থ উপদেষ্টা তার দপ্তরে উপস্থিত থাকলেও বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি। বৈঠকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (বিএসইসি) চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের (সিএসই) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং সিডিবিএল ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিসিবিএল) এর চেয়ারম্যান উপস্থিতি ছিলেন।
এদিকে বৈঠকের আগে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে দুই স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসই ও সিএসই একীভূত করতে অর্থ উপদেষ্ঠার সভাপতিত্বে বৈঠকটি ডাকা হয়েছে। তবে বৈঠকে অংগ্রহকারীরা জানিয়েছেন, দুই স্টক এক্সচেঞ্জ একীভূত করার বিষয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি এবং বৈঠকে এ ধরনের কোনো এজেন্ডাও ছিলো না। বৈঠকের মূল আলোচনার বিষয় ছিলো সিডিবিএল তালিকাভুক্ত করা এবং সিসিবিএল-কে ডিএসইর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে রূপান্তর করা সংক্রান্ত।
বৈঠকে অংশ নেওয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, বৈঠকে সিডিবিএল-কে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। বিষয়টি সিডিবিএলসহ সংশ্লিষ্টদের পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে। আর সিসিবিএল-কে ডিএসইর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে রূপান্তরের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে প্রতিষ্ঠানটি এখন যেভাবে আছে সেভাবেই রাখার কথা বলা হয়েছে।
দুই স্টক এক্সচেঞ্জ একীভূত করার বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না? এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। এমন কোনো এজেন্ডা আজকের বৈঠকে ছিলো না।
বৈঠক সিডিবিএল-কে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে কি ধরনের আলোচনা হয়েছে জানতে চাইলে বিএসইসি চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদ জাগো নিউজকে বলেন, সিডিবিএল’র কাজ বিশাল। এটা নিয়ে পর্যালোচনা করতে বলা হয়েছে।
দুই স্টক এক্সচেঞ্জ একীভূত করার বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো কিছু তো আলোচনায় ছিলো না। এটা কোথা থেকে আসলো। এ বিষয়ে বৈঠকে কোনো আলোচনা হয়নি।
বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, সিসিবিএল’র বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির বোর্ড ছোট করে কিভাবে ডিএসইর ম্যানেজমেন্টর সঙ্গে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি বন্ড মার্কেটের উন্নয়ন কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে দুই স্টক এক্সচেঞ্জ একীভূত করার বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।
সিডিবিএল তালিকাভুক্তির বিষয়ে কি আলোচনা হলো? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সিডিবিএল’র এমডি ও চেয়ারম্যান বৈঠকে ছিলেন। সিডিবিএল-কে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি ভালো কোম্পানি পুঁজিবাজারে আসা খুবই দরকার। যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে, তাহলে ডিবিবিএল তালিকাভুক্ত হবে। সরকার পক্ষ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
সিসিবিএল’র বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না? এমন প্রশ্ন করা হলে ডিএসইর চেয়ারম্যান মমিনুল ইসলাম বলেন, সিসিবিএল’র শেয়ারহোল্ডিং পজিশন পরিবর্তন না করে, যেভাবে আছে সেভাবেই রাখার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সিসিবিএল’র শেয়ারের ৪৫ শতাংশ ডিএসইর অনুকুলে আছে। বাকি শেয়ারের মধ্যে সিএসই ২০ শতাংশ, সিডিবিএল ১০ শতাংশ, ১২টি ব্যাংকের ১৫ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ কৌশলগত বিনিয়োগকারী বা স্ট্রাটেজিক পার্টনারের কাছে রয়েছে।
বৈঠকের বিষয়ে সিএসই’র এমডি এম সাইফুর রহমান মজুমদার জাগো নিউজকে বলেন, বৈঠকে সিডিবিএল-কে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। আর সিসিবিএল-কে ডিএসই’র সাবসিডারি করার একটি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে বৈঠক থেকে বলা হয়েছে সিসিবিএল এখন যেভাবে আছে, সেভাবেই থাকবে।
দুই স্টক এক্সচেঞ্জ একীভূত করার বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছে? এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। বৈঠকে এ সংক্রান্ত কোনো এজেন্ডা ছিলো না। কেউ বৈঠকের আলোচনায় বিষয়টি উপস্থাপনও করেনি।
এমএএস/এমএমকে