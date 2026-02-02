  2. অর্থনীতি

জানুয়ারিতে রপ্তানি আয় আরও কমলো

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
২০২৬ সালের প্রথম মাস জানুয়ারিতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ কমে ৪ দশমিক ৪১ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে গত বছরের একই সময়ে তা ছিল ৪ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।

চলতি ২০২৫–২৬ অর্থবছরের জুলাই–জানুয়ারি সময়ে রপ্তানি আয় ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ কমে ২৮ দশমিক ৪১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে নেমে এসেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২৮ দশমিক ৯৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এর আগে চলতি অর্থবছরের ষষ্ঠ মাস ডিসেম্বরেও রপ্তানি আয় কমে ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ। বিগত কয়েক মাস ধারাবাহিকভাবে কমছে রপ্তানি আয়।

