পদ্মা সেতুর উদ্বোধন স্মরণীয় রাখতে ১০০ টাকার রৌপ্য মুদ্রা

পদ্মা সেতু উদ্বোধন স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে এবার বাংলাদেশ ব্যাংক ১০০ টাকা মূল্যমান স্মারক রৌপ্য মুদ্রা বের করেছে। আগামী রোববার (২২ জানুয়ারি) থেকে এ স্মারক রৌপ্য মুদ্রা বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল কার্যালয় থেকে এবং পরে অন্যান্য শাখা কার্যালয় থেকে পাওয়া যাবে।

মুদ্রাটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। এর আগে পদ্মা সেতুর উদ্বোধন উপলক্ষে মুদ্রিত ১০০ টাকা মূল্যমান স্মারক নোট প্রচলন করেছিল বাংলাদেশ ব্যাংক।

স্মারক রৌপ্য মুদ্রার ডিজাইন:

১০০ টাকা অভিহিত মূল্যের ৩৮ মিলিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ঢেউ খেলানো আকৃতির ও ৯২৫ ফাইন সিলভার দ্বারা নির্মিত স্মারক

রৌপ্য মুদ্রাটির ওজন ৩০ গ্রাম। স্মারক রৌপ্য মুদ্রার সম্মুখভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি, প্রতিকৃতির

ওপরিভাগে জাতির গৌরবের প্রতীক পদ্মা সেতু এবং নিচের ভাগে বাংলাদেশ ব্যাংক, মূল্যমান ১০০ ও একশত টাকা

অর্ধবৃত্তাকারভাবে মুদ্রিত রয়েছে।

এছাড়া, স্মারক মুদ্রার পেছনভাগে পদ্মা সেতুর একটি ছবি এবং সেতুর ওপরে Padma Bridge- The Symbol of national pride এবং নিচে One Hundred Taka এবং মুদ্রণ সাল ২০২২ অর্ধবৃত্তাকারভাবে মুদ্রিত রয়েছে। স্মারক বক্সসহ স্মারক রৌপ্য মুদ্রাটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে পাঁচ হাজার টাকা।

