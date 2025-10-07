মাউশির ডিজি খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাউশির ডিজি খুঁজতে বিজ্ঞপ্তি দিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক (ডিজি) পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ পদে পদায়নের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ঘটনা এটাই প্রথম।
সোমবার (৭ অক্টোবর) মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের (সরকারি কলেজ-১) উপসচিব তানিয়া ফেরদৌসের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে থেকে এ তথ্য জানা যায়।
বর্তমানে মাউশির মহাপরিচালকের দায়িত্বে রয়েছেন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান। তিনি দায়িত্বে থাকতেই নতুন মহাপরিচালক খুঁজছে মন্ত্রণালয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদে কাজ করতে আগ্রহী বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের ১৬তম এবং তদূর্ধ্ব ব্যাচের কর্মকর্তাদের আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্তসহ অফলাইনে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মহাপরিচালক পদে আগ্রহী প্রার্থীকে সৎ, দায়িত্বপরায়ণ এবং প্রশাসনিক কাজে দক্ষ হতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন গুরুত্বপূর্ণ অধিদপ্তর মাউশি দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। সারা দেশে এ অধিদপ্তরের অধীন ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং এসব আঞ্চলিক কার্যালয়ের অধীন জেলা শিক্ষা অফিস রয়েছে।
এর আগে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ববি) উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যা নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।
