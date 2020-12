ভক্তের রেস্তোরাঁয় সোনু সুদ, খেলেন রান্না করে

হায়দারাবাদে রাস্তার পাশে রেস্তোরাঁয় খুলেছেন অনিল। বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সোনু সুদের ভক্ত তিনি। নিজের দোকানের নাম রেখেছেন ‘লক্ষ্মী সোনুসুদ ফার্স্টফুড সেন্টার’।

সোশ্যাল মিডিয়ায় অনিলের রেস্তোরাঁর ছবি ও ভিডিও ভাইরালের পর তা চোখে পড়েছে সোনু সুদের। দেরি না করে সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে হাজির হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন এই অভিনেতা। রেস্তোরাঁয় গিয়ে তিনি নিজ হাতে এগ ফ্রায়েড রাইস, মাঞ্চুরিয়ান তৈরি করে খেয়েছেন। নিজ হাতে রান্না করা সেই খাইয়েছেন মালিক অনিলকেও।

এর আগে আচমকা নিজের রেস্তোরাঁর সামনে প্রিয় তারকাকে দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন মালিক অনিল। প্রণাম করতে গেলে তাকে বুকে টেনে নেন সোনু। রেঁস্তোরায় পৌঁছাতেই তাকে ঘিরে ধরেন কর্মচারীরা। আর প্রিয় তারকাকে ফুলের মালা পরিয়ে স্বাগত জানান অনিল। তবে সঙ্গে সঙ্গেই সেই মালা খুলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনিলের বৃদ্ধা মাকে পরিয়ে দেন সোনু। বলেন, ‘এই মামলা মায়েরই পাওয়া উচিত।’

সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে সোনু সুদ বলেন, সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি অনিলের স্টলটি দেখি। তখনই আমার মনে হয়েছিল একবার স্টলে যাব। সুযোগ পেতেই চলে এলাম। দোকানের খাবারও খেলাম।

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে ভারতে ভাসমান শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা সোনু সুদ। লকডাউনে আটকেপড়া শ্রমিকদের ফিরিয়ে দিয়েছিলেন পরিবারের কাছে। এনিয়ে অনেক প্রশংসাও কুড়িয়েছেন তিনি।

REAL HERO for a REASON@SonuSood Sir surprises a food stall owner Anil, who has named his fast food center as "Laxmi Sonu Sood Fast Food Centre " at #Begumpet



Kudos to you @SonuSood Sir Garu for your great gesture. #SonuSood #SonuSoodSuperHero #ForFans #SonuSoodRealHero pic.twitter.com/A3sF5LA4TG