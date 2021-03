ভ্যাকসিন নেয়ার ১৭ দিন পর করোনায় আক্রান্ত পরেশ রাওয়াল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ভারতীয় অভিনেতা-রাজনীতিবীদ পরেশ রাওয়াল। শুক্রবার (২৬ মার্চ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে দেয়া এক পোস্টে নিজেই এ কথা জানান তিনি। উল্লেখ্য, আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হওয়ার ১৭ দিন আগে (৯ মার্চ) ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন তিনি।

টুইটারে পরেশ রাওয়াল লিখেছেন, ‘দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত। গত ১০ দিনে যারা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তারা দয়া করে টেস্ট করিয়ে নেবেন।’

গত ৯ মার্চ করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নেন তিনি। টুইটারেই বিষয়টি জানিয়েছিলেন তিনি। ভ্যাকসিন নেয়ার পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিজ্ঞানী, চিকিৎসাকর্মী ও সম্মুখসারিতে কাজ করা ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জানান।

