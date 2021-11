পাকিস্তানি শিল্পীদের নিয়ে অরিজিৎ সিংয়ের মন্তব্য ভাইরাল

মহামারির কারণে সারা বিশ্বেই লাইভ কনসার্টে পড়েছে ভাটা। নতুন করে কনসার্ট শুরু করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শিল্পীরা। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি দুবাইয়ে হয়েছে কনসার্ট। সেখানে গান গেয়েছেন ভারতের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী অরিজিৎ সিং।

তবে গানের মাঝে মঞ্চ থেকে পাকিস্তানি শিল্পীদের নিয়ে কথা বলেন তিনি। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি শিল্পী আতিফ আসলামের জনপ্রিয় গান ‘পেহেলি নজর মে ক্যায়সা জাদু কর দিয়া’ গেয়েও শুনান। এসময় কনসার্টে উপস্থিত দর্শকরা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন।

এই গানের ফাকেই অরিজিৎ সিং বলেন, আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। প্রশ্নটা ভুল হতে পারে। তারপরও প্রশ্নটা করতে চাই। কেউ যদি এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক শুরু করে, আমার তাতে কিছু যায় আসে না।

এসময় ভারতের এই গায়ক বলেন, আমি খবর দেখি না। কিন্তু আমায় একটা জিনিস আপনারা স্পষ্ট করুন। পাকিস্তানের শিল্পীদের গান কি এখনও ভারতে নিষিদ্ধ? নিষেধাজ্ঞাটা আছে না কি তুলে দেওয়া হয়েছে?

তিনি জানান, পাকিস্তানের শিল্পী আতিফ ইসলাম তার অন্যতম পছন্দের গায়ক। আর রাহাত ফতেহ আলি খান ও শাফাকত আমানত আলির গানও তার ভালো লাগে। দুই দেশের মধ্যে গানের একটি প্রজেক্ট করতেও ইচ্ছা প্রকাশ করেন অরিজিৎ সিং। এসময় কনসার্টে উপস্থিত সবাই চিৎকার করে তাকে স্বাগত জানান।

অরিজিৎ সিংয়ের এই মন্তব্যের ভিডিও এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল। ভিডিও নিয়ে চলছে বেশ আলোচনা। তবে বেশিরভাগ মানুষ তার মন্তব্যের জন্য প্রশংসা করেছেন।

২০১৬ সালে ভারত শাসিত জম্মু-কাশ্মীরের উরির একটি সেনাঘাটিতে জঙ্গি হামলা হয়। তখন নিহত হয় দেশটির ১৭ জন সেনা। এরপর ২০১৯ সালে কাশ্মীরের পুলওয়ামার রাস্তায় এক আত্মঘাতী বোমা হামলা হয়। এ হামলায় ৪০ জনেরও বেশি ভারতীয় জওয়ান মারা যান।

এরপর থেকেই পাকিস্তানি শিল্পীদের ভারতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ফলে আতিফ আসলামের মতো বড় বড় শিল্পীরা ভারত ছেড়ে চলে যান।

