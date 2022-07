মহেশ বাবুর ভক্ত বিল গেটস

দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশ বাবু। সৌন্দর্য আর দুর্দান্ত অভিনয়ে জয় করে নিয়েছেন দর্শকদের মন। শুধু তাই নয়, তার ভক্ত হয়ে গেছেন খোদ মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা তথা বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি বিল গেটস।

সম্প্রতি মহেশ ও তার স্ত্রী নম্রতা শিরোদকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছেন বিল গেটস। এতেই শেষ নয়, সেই ছবি টুইটারে পোস্টও করেছেন। এমনকি মহেশ বাবুর টুইটার ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও ফলো করলেন বিল গেটস।

বলিউডের বদলে তেলেগু ছবির এ তারকার সঙ্গে বিল গেটসের সাক্ষাৎ রীতিমতো অবাক করেছে নেটিজেনদের। কিছুদিন আগে মহেশ বাবুও বিল গেটসের সঙ্গে তোলা ছবিটি টুইট করেছিলেন।

Had the pleasure of meeting Mr. @BillGates! One of the greatest visionaries this world has seen... and yet the most humble! Truly an inspiration!! pic.twitter.com/3FN2y7bIoc