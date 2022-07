অভিনেত্রীর সঙ্গে হোটেলে নরেশ বাবু, হাতেনাতে ধরলেন স্ত্রী

আবাসিক হোটেলে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে হাতেনাতে ধরা পড়লেন দক্ষিণের প্রবীণ অভিনেতা কৃষ্ণের ছেলে এবং বর্তমান সুপারস্টার মহেশ বাবুর ভাই নরেশ বাবু। স্ত্রী রাম্যার কাছে ধরা খাওয়ার পর বেশ হেনস্তার শিকার হয়েছেন দক্ষিণী এই অভিনেতা।

রোববার (৩ জুলাই) মহিশূরের একটি হোটেলে অভিনেত্রী পবিত্রা লোকেশের সঙ্গে ছিলেন নরেশ বাবু। তখনই সেখানে পৌঁছে যান তার স্ত্রী রাম্যা। এরপরই ঘটে তুলকালাম কাণ্ড! আর এ নিয়ে একটি ভিডিও মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।

ভিডিওতে দেখা যায়, লিফটের কাছে গিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মজা করছেন নরেশ। আর এতেই মেজাজ হারিয়ে স্বামীর দিকে তেড়ে যান স্ত্রী রাম্যা। স্বামী ও তার প্রেমিকাকে জুতাপেটা করতে উদ্ধত হন তিনি। এ সময় পুলিশ অফিসাররা তাকে আটকানোর চেষ্টা করেন।

গত কয়েক দিন ধরেই নরেশ বাবুকে নিয়ে সরব রয়েছে মিডিয়াগুলো। অভিনেত্রী পবিত্রা লোকেশকে গোপনে বিয়ে করেছেন- এমন খবরও ছড়িয়ে পড়ে।

তবে বর্তমান স্ত্রীকে ডিভোর্স না দিয়েই তিনি কীভাবে বিয়ে করলেন- এ নিয়ে জল ঘোলা হতে থাকে। এর মধ্যেই এক ভিডিও বার্তায় নরেশ এটিকে ভুয়া খবর বলে দাবি করেন।

ভিডিও বার্তায় নরেশ জানান, তার স্ত্রী রাম্যাই এসব ভিত্তিহীন খবর রটাচ্ছে। একই কথা জানান অভিনেত্রী পবিত্রা লোকেশও।

