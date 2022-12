শাহরুখের ওমরাহ হজ করার ছবি-ভিডিও ভাইরাল

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান সৌদি আরবে গিয়ে ওমরা হজ পালন করেছেন। তার হজ পালনের ছবি এবং ভিডিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। শাহরুখের বেশিরভাগ ভক্ত-অনুরাগীরা ওমরা হজ পালনের বিষয়টি ইতিবাচকভাবে দেখেছেন। তবে কেউ কেউ বেশ সমালোচনাও করেছেন।

বৃহস্পতিবার (৩০ নভেম্বর) থেকে শাহরুখের ওমরাহ পালনের ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’র পরিবেশিত সংবাদে জানা গেছে, শাহরুখ তার আগামী সিনেমা ‘ডাঙ্কি’র শুটিং সম্পন্ন করে ওমরাহ হজ্জ পালনে অংশ নেন।

A very big Shukran to @mocsaudi_en , the team and all who made this shoot schedule of #Dunki so smooth… pic.twitter.com/gjCqCMRSZk