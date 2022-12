দীপিকাও বিশ্বকাপ ইতিহাসের অংশ হয়ে গেলেন

অনেক অঘটন ও নাটকীয়তার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো এবারের কাতার বিশ্বকাপের আসর। দীর্ঘ ৩৬ বছর অপেক্ষার পর ফেভারিট দল আর্জেন্টিনা পেয়েছে তার বহুল প্রত্যাশিত বিশ্বকাপের দেখা।

অন্যদিকে ফুটবল বিশ্বের মহাতারকা মেসিও পেলেন তার একজনমের আরাধ্য বিশ্বকাপের স্বর্ণ সান্নিধ্য। এই আসরের মধ্যদিয়ে তিনি ফুটবল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপের ইতিহাসের পাতায় না লেখালেন বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকোনও।

‘ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২’-এর ট্রফির প্রথম ঝলক দেখা গেল দীপিকা পাড়ুকোনের হাত ধরেই। বিশ্বকাপের ট্রফি ছুঁয়ে যেন স্বপ্নকেই স্পর্শ করলেন।

Deepika Padukone unveiled the official FIFA World Cup Qatar 2022 Trophy at the Lusail Stadium before the World Cup finals!

