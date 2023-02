কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা কে বিশ্বনাথ আর নেই। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারি) রাতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর খবরে এমনটাই জানা গেছে। মৃত্যুকালে কে বিশ্বনাথ তার স্ত্রী জয়া লক্ষ্মী ও চার সন্তানসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

গত কয়েক মাস ধরে তিনি বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তাকে ভারতের হায়দারাবাদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

K. Vishwanath Ji you taught me so much, being on set with you during Eeshwar was like being in a temple…

RIP My Guru pic.twitter.com/vmqfhbZORx