যে কারণে রানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ শাহরুখ

রানি মুখার্জি ও অনির্বাণ ভট্টাচার্যর সিনেমা ‘মিসেস চ্য়াটার্জি ভার্সেস নরওয়ে’ আজ (১৭ মার্চ) মুক্তি পেয়েছে। আর এরই মধ্যে সিনেমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান। সিনেমার পুরো টিমকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দেন তিনি। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন রানি মুখার্জির কথা।

What a tremendous effort by the whole team of Mrs Chatterjee vs Norway. My Rani shines in the central role as only a Queen can. Director Ashima, shows a human struggle with such sensitivity. Jim, @AnirbanSpeaketh, #Namit, #SaumyaMukherjee, #BalajiGauri all shine. A must watch. pic.twitter.com/xKrphoY6SG