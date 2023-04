ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে শাহরুখের বাড়ির সামনে ভক্তদের ভিড়

বরাবরের মতো এবারের ঈদেও ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। ঈদের দিন সকালে প্রিয় নায়ককে একটিবারের জন্য দেখতে মুখিয়ে থাকে ভক্তরা।

তাই শাহরুখের বাড়ি ‘মান্নাত’র সামনে দেখা যায় ভক্তদের উপচেপড়া ভিড়। ভক্তদের মন রাখতে মান্নাতের বাইরে স্বমহিমায় হাজির হন কিং খান ৷

বলিউড বাদশার ছোট ছেলে আব্রামকে সঙ্গে নিয়ে মান্নাতের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন শাহরুখ খান। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েই হাত নেড়ে ঈদের শুভেচ্ছা জানালেন কিং খান। ডেনিম প্যান্ট ও সাদা রঙের টি-শার্টে ধরা দিয়েছেন শাহরুখ খান।

শাহরুখকে দেখতে মান্নাতের সামনে ভক্তদের উপচেপড়া ভিড়

চোখে রোদচশমা, গলায় বিডসের মালা পরে নিজস্ব স্টাইলে ধরা দিয়েছেন বাদাশা। ঝড়ের গতিতে শাহরুখের ছবি ও ভিডিও নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

So lovely to see you all on this festive day!!! Now let’s spread the love… and may God’s blessings be upon all of us… Eid Mubarak. pic.twitter.com/P7eYPmgSko