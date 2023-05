বাদশাহ শাহরুখে মুগ্ধ হলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন করলেন তার দেশের নতুন সংসদ ভবন। রবিবার (২৮ মে) প্রায় ৭ ঘণ্টা ধরে ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান করবেন মোদী। সর্বধর্মসমন্বয় ও ভারতের ন্যায়-নিরপেক্ষতার প্রতীক হিসেবে এ সংসদ ভবনকে তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি করেছে মোদীর রাজনৈতিক দল বিজেপি।

শনিবার (২৭ মে) এ নতুন সংসদ ভবন কেমন হতে চলেছে, কেন এটি নির্মাণ করা হয়েছে তার ঝলকসহ একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান।

What a magnificent new home for the people who uphold our Constitution, represent every citizen of this great Nation and protect the diversity of her one People @narendramodi ji.

A new Parliament building for a New India but with the age old dream of Glory for India. Jai Hind!… pic.twitter.com/FjXFZwYk2T