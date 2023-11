রাশমিকার ফেক ভিডিও ভাইরাল, চটেছেন অমিতাভ

দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকা রাশমিকা মান্দানা সোশ্যাল মিডিয়ায় সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছেন। এতে তাকে কালো পোশাকে দেখা গেছে। আবেদনময়ী রূপে রাশমিকার এ ভাইরাল ভিডিও নিয়ে এরই মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে।

আরও পড়ুন: দুই বছর আগেই বিচ্ছেদ হয়েছিলো রাশমিকা ও বিজয়ের!

ভিডিওতে আরও দেখা গেছে, কালো পোশাকে একটি লিফট থেকে বের হচ্ছেন রাশমিকা। তবে প্রথম এক সাংবাদিক বিষয়টি নজরে আনেন।

জানা গেছে, ভিডিওটি আসলে নায়িকা রাশমিকার নয়, প্রযুক্তির সাহায্যে এটি তৈরি করা হয়েছে। এবার সেই বিষয় নিয়ে সরব হলেন খোদ অমিতাভ বচ্চন।

There is an urgent need for a legal and regulatory framework to deal with deepfake in India.



You might have seen this viral video of actress Rashmika Mandanna on Instagram. But wait, this is a deepfake video of Zara Patel.



This thread contains the actual video. (1/3) pic.twitter.com/SidP1Xa4sT