ভক্তের ধাক্কায় পড়ে যাচ্ছিলেন শাহরুখ

বলিউড বাদশা শাহরুখ খান বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) ভোরে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা হন। শুরুতেই মুম্বাই বিমানবন্দরে এক অপ্রীতিকর ঘটনার মুখে পড়েন তিনি। বাদশাকে দেখেই তার কাছাকাছি যেতে ভিড়ের মাঝখান থেকে ছুটে আসেন এক নারী ভক্ত। শুধু তাই নয়, ওই নারী শাহরুখের নিশ্চিদ্র নিরাপত্তাবলয় ভাঙার জন্যও ব্যাপক ধাক্কাধাক্কি করেন। ফলে কিং খান প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন।

শাহরুখ খান আবুধাবিতে এ বছরের আইআইএফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করবেন। এতে মঞ্চে পারফর্ম করবেন আলিয়া ভাট, কারিনা কাপুর, কৃতী স্যাননসহ বলিউডের আরও অনেকে শীর্ষ তারকা। এরই মধ্যে দুবাইতে পৌঁছেছে তারকাদের বহর। এমন তারকাখচিত অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকছেন শাহরুখ।

The King of Indian Film Industry #ShahRukhKhan Is On The Way Of #IIFA



Super Excited To Watch Him As Host After So Many Years.



Love you @iamsrk #Os pic.twitter.com/gHe08Qy6yC