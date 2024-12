দক্ষিণী সিনেমার সুপারস্টার আল্লু অর্জুনকে গ্রেফতারের পর অনুরাগী ও নেটিজেনদের মাঝে তুমুল আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। সবাই বলছেন- যে কারণে তাকে কারাগারে নেওয়া হয়েছিল এর জন্য আল্লুকে কোনোভাবেই দায় দেওয়া যায় না। এ ঘটনার জন্য তার জেল-জরিমানার কথা তো কল্পনারও বাইরে।

আবার কেউ কেউ বলছেন আল্লু অর্জুনের ‘পুষ্পা-২’ সিনেমার সংশ্লিষ্টরা আলোচনায় থাকার জন্য এ গ্রেফতারের নাটক সাজিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সিনেমার আয় বাড়ানো। তাই তারা এ কৌশল ব্যবহার করেছেন।

নেটিজেন ও আল্লুর অনুরাগীদের এসব কথা সত্য হোক বা না হোক আসলেই গ্রেফতারের ঘটনার পর থেকে ‘পুষ্পা-২’ সিনেমার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে আয়ের নিরিখে আগেই হাজার কোটি রুপি ছাড়িয়েছে ‘পুষ্পা-২’। এবার ভারতে ৮০০ কোটি রুপির বেশি ব্যবসা করেছে সিনেমাটি। শুধুমাত্র হিন্দি ভাষায় সিনেমার আয় ৫০০ কোটি রুপি ছাড়িয়েছে। শনিবারের হিসেব অনুযায়ী সারাবিশ্বে সিনেমাটি ১০৬৭ কোটি রুপি আয় করেছে। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫০০ কোটি টাকারও বেশি। অর্থাৎ ১১০০ কোটি রুপির মাইলস্টোন ছোঁয়ার অপেক্ষায় রয়েছে আল্লুর এ সিনেমা। ভারতে সিনেমাটির মোট আয় ৮২৪ কোটি রুপি। জানা গেছে, আল্লুর গ্রেফতারের পর সিনেমার আয় ৭১ শতাংশ বেড়েছে।

শুক্রবার দিনভর আল্লু অর্জুনের গ্রেফতার নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা সিনেমার গল্পকেও রীতিমতো হার মানিয়েছে। আল্লু অর্জুনের গ্রেফতার, কারাগারে প্রেরণ, অন্তর্বর্তী জামিন পাওয়া – এসব নিয়ে আলোচনায় উত্তাল ছিল বিনোদন দুনিয়া।

গত ৪ ডিসেম্বর, হায়দারাবাদে ‘পুষ্পা-২’ সিনেমার প্রিমিয়ারে সন্ধ্যা থিয়েটারের বাইরে অনুরাগীদের ভিড়ে এক নারী অনুরাগীর পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় আল্লুকে। আদালতে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয় তাকে।

আরও পড়ুন:

এর পরই সন্ধ্যায় আল্লু অর্জুনকে হায়দারাবাদের চঞ্চলগুড়া জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পেয়ে যান এ অভিনেতা। তবে সময়মতো রিলিজ অর্ডার জেলে না পৌঁছানোয় শুক্রবার পুরো রাত কারাগারে কাটাতে হয়ছে আল্লু অর্জুনকে। শনিবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিনে চঞ্চলগুড়া জেলের পিছনের দরজা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় এ সুপারস্টারকে। তারপর দিনভর তার বাড়ির সামনে ছিল অনুরাগীদের উপচেপড়া ভিড়। অনেক দক্ষিণী তারকারাও এসেছিলেন আল্লুর সঙ্গে দেখা করতে।

#Pushpa2TheRule crosses 500cr net in Hindi and goes COMPLETELY MENTAL on its 2nd Saturday in Hindi



The Early estimates for the 2nd Saturday in Hindi is around 44-45cr net ! Total 505cr net in just 10 days



ALL RECORDS BROKEN !! @alluarjun pic.twitter.com/cWczvHwNcZ