ছেলের নিরাপত্তার জন্য কার কাছে গেলেন সালমানের মা

বলিউড ভাইজান সালমান খানকে একের পর এক হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গুলি, প্রকাশ্যে বন্ধু বাবা সিদ্দিকির হত্যাকাণ্ড- এভাবে গত বছরের পুরোটাই আতঙ্কের মধ্যে কেটেছে সালমান খান ও তার পরিবারের। এখন ছেলেকে নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তার মা সালমা খান। সালমানের নিরাপত্তার জন্য তিনি প্রার্থনা জানাতে সিরডি সাই বাবার দরবারে গিয়েছিলেন।

গত ২৭ ডিসেম্বর ৫৯ বছরে পা দিয়েছেন সালমান। প্রাণনাশের হুমকির কারণে এবারের জন্মদিনে আর গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বারান্দাতেও দেখা যায়নি ভাইজানকে। গতবারও নিজের ফ্ল্যাটের এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভক্তদের শুভেচ্ছাগ্রহণ করেছিলেন তিনি। কিন্তু এবারে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের নিশানায় ভাইজান। তাই তার নিরাপত্তাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। কঠোর নিরাপত্তার হয়েছে জামনগরের জন্মদিনের অনুষ্ঠান।

জামনগরের জন্মদিনের অনুষ্ঠান সিরডির সাই বাবার মন্দিরে যান সালমা খান। তার সঙ্গে ছিলেন মেয়ে আলভিরা ও জামাই অতুল অগ্নিহোত্রি। জানা গেছে, ভক্তিভরে সাই বাবাকে প্রণাম করেন সালমা খান। সালমানসহ পুরো পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন তিনি। জন্মসূত্রে, সালমা খানের নাম সুশীলা চরক। তিনি হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছেন। সেলিম খানকে বিয়ে করার জন্য ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হয়েছেন।

মা-বাবার বাধ্য ছেলে সালমান খান। বাবা যদি তার সামনে থাকে তাহলে নাকি ভাইজান চেয়ারে পর্যন্ত বসেন না। শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

Thank u all for your birthday wishes.. much appreciated. Hope you like the teaser of Sikandar….#SikandarTeaser https://t.co/3odhAvSVgR #SajidNadiadwala’s #Sikandar

Directed by @ARMurugadoss@iamRashmika @DOP_Tirru@NGEMovies @WardaNadiadwala#SikandarEid2025 pic.twitter.com/5f2pQBngYE