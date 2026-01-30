ভারতে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন জয়া আহসান

ভারতে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেলেন জয়া আহসান
বছরের প্রথম পুরস্কারেই বড় স্বীকৃতি পেলেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়া আহসান। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমায় অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি অর্জন করেছেন সেরা অভিনেত্রী (সমালোচক) পুরস্কার। জয়া ফেসবুকে নিজেই জানিয়েছেন খবরটি।
কলকাতার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল জি ২৪ ঘণ্টা আয়োজিত ‘বিনোদনের সেরা ২৪’ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তার হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়।
পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি জানিয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'বছরের প্রথম পুরস্কার হিসেবে এই সম্মাননা পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ ও অভিভূত। ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ আমার জন্য একটি বিশেষ কাজ, আর সমালোচকদের কাছ থেকে এমন স্বীকৃতি পাওয়া ভীষণ আনন্দের।'
সিনেমাটিতে তার চরিত্র ও অভিনয় ইতোমধ্যেই দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সংবেদনশীল অভিনয়, চরিত্রের গভীরতা এবং আবেগী প্রকাশ; সব মিলিয়ে ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’তে তার পারফরম্যান্সকে বছরের অন্যতম সেরা অভিনয়ের তালিকায় রেখেছেন অনেকে।
পুতুলনাচের ইতিকথা সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সুমন মুখার্জি৷ এতে জয়া আহসানের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন আবীর চ্যাটার্জি।
এলআইএ