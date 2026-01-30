বিতর্কিত সময়েও ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ভক্ত নিকি মিনাজ

বিতর্কিত সময়েও ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ভক্ত নিকি মিনাজ
প্রখ্যাত গায়িকা ও র্যাপার নিকি মিনাজ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি সম্ভবত প্রেসিডেন্টের সবচেয়ে বড় ভক্ত। ট্রাম্পের প্রতি তার এই সমর্থন এসেছে এমন এক সময়ে যখন অনেকে সরকারি নীতি ও কর্মপরিকল্পনার সমালোচনা করছেন।
নিকি মিনাজ বলেন, ‘আমি সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সবচেয়ে বড় ভক্ত। এটা কখনো পরিবর্তিত হবে না। মানুষ যা বলুক বা ঘৃণা দেখাক, তা আমার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না। বরং এটা আমাকে আরও বেশি সমর্থন করতে অনুপ্রাণিত করে। আমরা সবাই আরও দৃঢ়ভাবে তাকে সমর্থন করতে পারব।’
প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে চালানো সমালোচনা এবং নেতিবাচক প্রচারণা মোকাবেলায় মিনাজ বলেন, ‘আমরা তাদেরকে প্রেসিডেন্টকে হয়রানি করতে দেব না। মিথ্যা প্রচারণা কাজ করবে না। তিনি শক্তিশালী এবং ঈশ্বর তাকে রক্ষা করছেন।’
নিকি মিনাজ ট্রেজারি বিভাগের একটি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ট্রাম্প জানান, মিনাজ ‘ট্রাম্প অ্যাকাউন্ট’-এ অবদান রাখছেন। তিনি আরও জানান, ২০২৫ থেকে ২০২৮ সালের মধ্যে জন্ম নেওয়া সব শিশু এই পরিকল্পনার আওতায় ১ হাজার ডলার পাওয়ার যোগ্য হবে।
এ সময়ে মিনাজ ট্রাম্পকে সমর্থন প্রকাশ করেছেন। যদিও অন্য অনেক শিল্পী সরকারি নীতি ও আইনি অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সম্প্রতি শিশুদের হত্যা এবং অভিবাসন সংস্থার সহিংসতার ঘটনায় অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ করেছেন।
বিলি আইলিশ, নেটালি পোর্টম্যান, অলিভিয়া রড্রিগো এবং এরিয়ানা গ্র্যান্ডের মতো শিল্পীরা সরকারের বিরুদ্ধে সামাজিক ন্যায়বিচারের আহ্বান জানিয়েছেন। মার্ক রাফালো ও ব্রায়ান এনারা বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে একটি খোলা চিঠিতে বৈশ্বিক ধনীদের রাজনৈতিক প্রভাব সীমিত করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
নিকি মিনাজের মন্তব্যের মাধ্যমে আবারও দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবস্থান তীব্রভাবে বিভক্ত। কেউ সরকারি নীতি সমালোচনা করছেন, কেউ ট্রাম্প প্রশাসনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।
