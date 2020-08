সপরিবারে করোনামুক্ত কোয়েল মল্লিক

সপরিবারে করোনামুক্ত হয়েছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী কোয়েল মল্লিক। রোববার টুইট করে কোয়েল জানিয়েছেন, তারা সবাই এখন করোনামুক্ত এবং সুস্থ আছেন।

শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানিয়ে কোয়েল টুইট করে বলেন, ‘প্রত্যেকের ভালোবাসা ও প্রার্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মতো কোনো শব্দ নেই আমাদের কাছে। আমরা প্রত্যেকে সেরে উঠেছি। কোভিড-১৯ টেস্ট রিপোর্টও নেগেটিভ এসেছে সবার।’

এর আগে গত ১০ জুলাই এক টুইট বার্তায় কোয়েল মল্লিক লিখেছিলেন, ‘বাবা, মা, রানে (কোয়েল মল্লিকের স্বামী নিসপাল সিং রানে) ও আমার কোভিড-১৯ টেস্টের ফলাফল পজিটিভ। আমরা এখন সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছি।’

Can’t express our gratitude in words for all the love,concern,care & prayers that came our way through out this time!We all have completely recovered & tested negative for Covid 19