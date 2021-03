আমি ছিলাম এক অবাঞ্ছিত শিশুকন্যা : কঙ্গনা

বিতর্ক আর কঙ্গনা রানাউত যেন হাত ধরাধরি করে চলে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা তার বহু পোস্টেই বিতর্ক ছড়িয়েছে। তা সত্ত্বেও নিয়মিতই পোস্ট করেন বলিউডের আলোচিত এই অভিনেত্রী।

এবার টুইটারে করা এক পোস্টে কঙ্গনা দাবি করলেন, তিনি ছিলেন একজন অবাঞ্ছিত শিশুকন্যা! কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার কাজের মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণ করতে পেরেছেন।

রোববার (২৮ মার্চ) সকালে টুইটারে তিনি লেখেন, ‘আমি ছিলাম একজন অবাঞ্ছিত শিশুকন্যা। আজ আমি সেরা ফিল্ম নির্মাতা, শিল্পী ও টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে কাজ করি। অর্থ নয়, খ্যাতি নয়, আমি আমার কাজ ভালোবাসি। যখন দুনিয়া আমার দিকে তাকিয়ে বলে “এটা একমাত্র তুমিই করতে পারো”, আমি বুঝতে পারি আমি অবাঞ্ছিত হতে পারি, কিন্তু আমাকে দরকার ছিল। খুবই দরকার ছিল।’

I was an unwanted girl child, today I work with best and passionate filmmakers, artists and technicians. I love my work, not for money, not for fame. When best of the world look at me and say ‘only you can do it’ I know I may have been unwanted but I was needed. Much needed ❤️ https://t.co/BZKnPUfXfI