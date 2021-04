অতনু ঘোষের পরবর্তী ছবিতে থাকছেন প্রসেনজিৎ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবাইকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি বৃহস্পতিবার (১৫ এপ্রিল) তার পরবর্তী সিনেমার আভাস দিয়েছিলেন টলিউড অভিনেতা প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি। দিন গড়াতেই বিষয়টি পরিষ্কার করলেন পরিচালক অতনু ঘোষ।

নতুন ছবির কাজ শুরুর কথা জানিয়েছেন অতনু ঘোষ। সেখানে প্রসেনজিৎ থাকছেন বলেও জানান তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি মুম্বাই থেকে ফিরেছেন প্রসেনজিৎ। করোনার প্রকোপে সেখানে প্রায় সব শুটিং বন্ধ হয়ে গেছে বা যাওয়ার পথে। পরিচালক বিক্রমাদিত্য মোটওয়ানের সঙ্গে একটি ওয়েব সিরিজে কাজ করছিলেন প্রসেনজিৎ।

শুভ নববর্ষ।



নতুন বছরে, something fresh and exciting is brewing up from the makers of 'Mayurakshi'!



⁦@atanugsh⁩ ⁦@FriendsCommKol⁩



Seek your blessings and good wishes.pic.twitter.com/Iu8fRNSKs9