বিয়ের তারিখ জানিয়ে দোয়া চাইলেন বুবলী

এবার শাকিব খানের সঙ্গে তিনটি ছবি দিয়ে নিজেদের বিয়ে ও ছেলে শেহজাদ খান বীরের জন্মতারিখ জানালেন চিত্রনায়িকা বুবলী।

সোমবার (৩ অক্টোবর) বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এ বিষয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।

সেখানে বুবলী লিখেছেন, এখন পর্যন্ত আমার জীবনের স্মরণীয় দুটো তারিখ ২০.০৭.২০১৮ এবং ২১.০৩.২০২০।



#our marriage date & our son’s birth

Pictures were taken at Times Square, USA

Please everyone keep us in your prayers!

বুবলী তার পেজে জানান, ২০১৮ সালের ২০ জুলাই ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খানের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবন্ধ হন তিনি। ২০২০ সালের ২১ মার্চ সন্তানের বাবা-মা হন তারা।

গত মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বেবি বাম্পের ছবি প্রকাশ করে ব্যাপক আলোচনায় আসেন চিত্রনায়িকা শবনম বুবলী। তার সন্তানের বাবা কে, এ নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে গুঞ্জন ওঠে। এতে শুরু থেকেই জড়িয়ে যায় ঢাকাই সিনেমার অভিনেতা শাকিব খানের নাম। তবে সেই গুঞ্জন জলঘোলা হতে দেননি শাকিব-বুবলী। এর তিনদিন পর শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুজনই নিজ সন্তানের খবর প্রকাশ করেন।

ওইদিন দুপুর ১২টায় নিজের ভেরিফাইড ফেসবুকে একটি পোস্ট দেন বুবলী। সেখানে তিনি লেখেন, আমরা চেয়েছি একটি শুভ দিনক্ষণ দেখে আমাদের সন্তানকে সবার সম্মুখে আনতে। তবে আল্লাহ যা করেন, ভালোর জন্যই করেন, সেই সুখবরটি জানানোর জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। শেহজাদ খান বীর, আমার এবং শাকিব খানের সন্তান, আমাদের ছোট্ট রাজপুত্র। আমার সন্তান আমার গর্ব, আমার শক্তি। আপনাদের সবার কাছে আমাদের সন্তানের জন্য দোয়া কামনা করছি।

বুবলীর ফেসবুক স্ট্যাটাসের পর শাকিব খানও নিজের ভেরিফাইড ফেসবুকে সন্তানের বিষয়টি স্বীকার করে নেন।

এদিকে রোববার (২ অক্টোবর) সকালে ছেলের দুটি ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে দোয়া চান বুবলী। ক্যাপশনে লিখেছেন- আমার সন্তানকে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। তার জন্য দোয়া কররেন।

