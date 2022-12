পতাকা উল্টো করে ধরায় এবার ট্রলের মুখে নোরা

এবার ভারতের জাতীয় পতাকা উল্টো করে ধরায় ট্রলের শিকার হয়েছেন বলিউডের আইটেম কন্যা নোরা ফাতেহি। ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের ফ্যান ফেস্টের মঞ্চে তিনি পতাকা উল্টো করে ধরেছিলেন।

কাতারের দোহা, আল বিদা পার্কে এই ঘটনা ঘটে। সেখানে উপস্থিত নোরা ফাতেহিকে ‘জয় হিন্দ’ বলে ভারতের পতাকা উল্টো করে ধরতে দেখা গেছে। আর সেকারণেই তীব্র ট্রলের মুখে পড়েছেন তিনি। এধরনের ঘটনাকে জাতীয় পতাকার অবমাননা বলেই মনে করছেন নেটিজেনরা।

এরই মধ্যে দোহায় ফ্যান ফেস্টের মঞ্চে নোরা ফাতেহির পারফরম্যান্সের ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। একটি ভিডিওতে পারফরম্যান্সের পর জাতীয় পতাকা ওড়াতে দেখা গেছে নোরাকে। যেখানে রুপালি রঙের গ্লিটারিং ড্রেসে দেখা গিয়েছে এ আইটেম কন্যাকে।

Shame on you #NoraFatehi for disrespecting our national flag, Tiranga. At #FIFAWorldCup event!



Totally intolerable. Absolutely condemnable, and actionable act. pic.twitter.com/0z921AE4KP