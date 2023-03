স্বরার বিয়েতে মমতার না যাওয়ার কারণ

অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর-ফাহাদ আহমেদের বিয়ের সব আয়োজন ১৬ মার্চ দিল্লিতে ধুমধাম করে সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্বরার পরিবার-পরিজন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব থেকে শুরু করে বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেত্রী জয়া বচ্চন, রাজনীতি এবং বিনোদন জগতের অনেক তারকা।

এ ছাড়াও স্বরার বিয়েতে নিমন্ত্রিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনিতে স্বরা মোদী-বিরোধী বলেই পরিচিত। বিভিন্ন সময় তিনি শাসকদলের বিরুদ্ধে নানা বিষয়ে প্রকাশ্যে আওয়াজ তুলেছেন। সম্প্রতি তাকে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে ভারতজোড়ো যাত্রায়ও হাঁটতে দেখা গিয়েছে। স্বরা এবংফাহাদের বিয়েতে মমতার উপস্থিতি অনেকেই আশা করেছিলেন।

Thank you @MamataOfficial ma’am for your kind wishes, and gracious response to our invitation. We missed your presence at our reception but deeply appreciate this gracious gesture. @FahadZirarAhmad @theUdayB @SankarshanT pic.twitter.com/ECxrnkhwce