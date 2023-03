যে কারণে প্রকাশ্যে চুমু খেলেন হেইলি-জাস্টিন বিবার

কানাডিয়ান পপ তারকা জাস্টিন বিবার এবং হেইলি বিবার বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত সেলিব্রিটি জুটি। জাস্টিন বিবারের অসুস্থতার পর এই জুটি প্রায়শই প্রকাশ্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তার ভক্ত এবং অনুরাগীদের চমকে দিচ্ছেন। তাদের এই চমক জাগানিয়া ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার ঝড় তোলে।

সম্প্রতি হেইলি এবং জাস্টিনকে লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তায় একে অপরের হাত ধরে হাঁটতে দেখা গেছে। তাদের ভক্তরা ছবি তুলতে চাইলে প্রকাশ্যেই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেন। চলন্ত রাস্তায় উপস্থিত সাধারণ অনেক মানুষ এই দৃশ্য দেখে কেউ মুখ ফিরিয়ে নেন, কেউ বা লজ্জা পান আবার কেউ বা হাততালি দিয়ে বাহবা প্রকাশ করেন।

Another Picture of Justin Bieber And Hailey Bieber Leaving The Great White in West Hollywood, California#JustinBieber pic.twitter.com/AuNyaLtS8L