‘আদিপুরুষ’ ১ দিনের ব্যবসায় ‘পাঠান’ সিনেমাকে পেছনে ফেলেছে

অনেক প্রতীক্ষার পর মুক্তি পেয়েছে প্রভাস কৃতী শ্যানন ও সাইফ আলি খানের সিনেমা ‘আদিপুরুষ’। ১৬ জুন সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে। অগ্রিম বুকিংয়ে বেশ ভালোই ব্যবসা করেছে এ সিনেমা। বোঝাই যাচ্ছিল প্রথম দিনের আয় হবে ভালো। প্রথম দিনের রিভিউতে এ সিনেমা সমালোচিত হলেও বক্স অফিস কালেকশন যদিও অন্য কথা জানাচ্ছে।

আরও পড়ুন: শুটিং সেটে মহাগুরুর জন্মদিন

ওম রাউত পরিচালিত ‘আদিপুরুষ’ প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এ সিনেমা দেশে প্রথম দিনেই ৯৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। একাধিক ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকার অনুযায়ী সিনেমা সবচেয়ে বেশি আয় করেছে তেলুগু বাজারে।

A massive start was on the cards due to the hype and the *advance bookings* were an indicator of the fact… As expected, #Adipurush has embarked on a fantastic start on Day 1… Fri ₹ 37.25 cr. #India biz. Nett BOC. NOTE: #Hindi version. #Boxoffice#Adipurush at *national… pic.twitter.com/dCoIcd4L70