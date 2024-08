বন্যার্তদের সহায়তায় সরব সংগীতাঙ্গন, সংগ্রহ ৮ লাখ ছাড়িয়ে

দেশে চলমান বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় মাঠে নেমেছে সংগীতাঙ্গনের মানুষেরাও। ত্রাণ সংগ্রহের মাধ্যমে বন্যার্তদের সহায়তায় কাজ করছে মিউজিশিয়ানদের তৈরি ‌‘Get Up Stand Up’ প্লাটফর্ম। এ প্লাটফর্মটি আয়োজন করেছে এক কনসার্টের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে গতকাল আয়োজন করা হয় ‘জরুরি সংযোগ’ শিরোনামের এ কনসার্ট।

এতে শিরোনামহীন, সোনার বাংলা সার্কাস, এফ মাইনর, অর্ঘদেব, কৃষ্ণকলি, সায়ানসহ ৩০টির মতো ব্যান্ড ও শিল্পী গান পরিবেশন করেন। বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত চলে এই আয়োজন। বিনা পারিশ্রমিকে শিল্পীরা এই কনসার্টে পারফর্ম করেন।

এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত তারা সংগ্রহ করেছে ৮ লাখের বেশি টাকা। সংগ্রহ হয়েছে অনেক খাবার ও পোশাক।

গায়ক ও সংগীতপরিচালক খৈয়াম সানু সন্ধি ফেসবুকে শনিবার এক পোস্টের মাধ্যমে জানান, ‘বন্যাদুর্গতদের জন্য আমরা ৮ লাখ ২ হাজার সাতশত আট টাকা ডোনেশন সংগ্রহ করতে পেরেছি শুক্রবার রাত ৯টা পর্যন্ত।’ মিউজিশিয়ানদের প্ল্যাটফর্ম 'Get Up Stand Up' থেকে আরও ত্রাণ সংগ্রহের কাজ চলবে বলেও জানান তিনি।

এদিকে ‘চিরকুট’ ব্যান্ডের ভোকাল শারমিন সুলতানা সুমিও একটি দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়ে ‘Get Up Stand Up’- এর মাধ্যমে ত্রাণ সংগ্রহের বিস্তারিত জানিয়েছেন। তার সেই পোস্টটি দেখা গেছে আরও অনেক সংগীততারকাসহ শোবিজের নানা অঙ্গনের শিল্পী ও কলাকুশলীদের ফেসবুক ওয়ালেও। সেই পোস্টে লেখা হয়েছে, ‘মানুষ মানুষের জন্য; এখন সবাই সবার পাশে দাঁড়াই। বন্যার্তদের সহায়তার জন্য আমরা মিউজিশিয়ানরা 'Get Up Stand Up' প্ল্যাটফর্ম থেকে ত্রাণের জন্য ডোনেশন সংগ্রহ করছি এবং সেটা যথাযথ উপায়ে বন্যা দুর্গত এলাকায় পৌঁছে দেব। আমরা প্রথমে উদ্ধারকাজের উদ্দেশ্য নিয়ে আগাচ্ছিলাম কিন্তু অবস্থা এখন এতটাই প্রতিকূলে যে সেনাবাহিনী এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবী, স্থানীয় উদ্ধারকর্মী ছাড়া উদ্ধারকাজ সম্ভব নয়। তাই এখন ত্রাণের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দরকারি।

তাই আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা সাধ্যমত যেকোনো এমাউন্ট ডোনেট করে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ান। আমাদের এই পোস্টটি শেয়ার করে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিন; তাহলে আরো অনেকেই ডোনেট করতে পারবে। আমি, আপনি, আমরা সবাই মিলেই বাংলাদেশ। সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রচুর অর্থ প্রয়োজন।

ডোনেশন সংগ্রহের পর আমাদের মিউজিশিয়ানদের বেশ কয়েকটা টিম বন্যাদুর্গত অঞ্চলে স্থানীয় ভলেন্টিয়ারদের সমন্বয়ে ত্রাণের কাজ পরিচালনা করবে। আমাদের সকল প্রস্তুতি প্রথমদিন থেকেই শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যে ৪৮ ঘন্টায় (২৩শে আগস্ট রাত ৯টা পর্যন্ত) আমাদের ফান্ডে ৮,০২,৭০৮ টাকা জমা হয়েছে।’

পোস্টে আরও সাহায্য কামনা করে কিছু বিকাশ, নগদ ও ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

সাহায্য পাঠানোর মাধ্যমঃ

• বিকাশ পেমেন্ট নম্বর - 01818956153 (Make payment)

• নগদ পেমেন্ট নম্বর - 01913036428 ( make payment)

• ব্যাংক একাউন্ট

Brac bank

1520204367461001

MD AMIT HASAN EATHER

Karwanbazar Branch, Dhaka

দেশের বাইরে থেকে টাকা ডোনেট করতে-

• বিকাশ পার্সোনাল (শুধুমাত্র দেশের বাইরে থেকে)

01713415840

Gowtam Kumar

• PayPal

[email protected]

যেকোনো তথ্যের জন্য

টুটুল - 01797557902

জাভেদ- 01878057805

এলএ/এমএস