ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে তারকাদের শোক

বিশ্ববিখ্যাত তবলা বাদক ওস্তাদ জাকির হুসেনের মৃত্যুতে অনুরাগীদের মনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। শোকে মুহ্যমান তারকারা তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয় মানুষকে নিয়ে লিখছেন শোকগাথা।

শোক প্রকাশ করে টালিউড অভিনেত্রী মমতাশঙ্কর জানালেন, ‘তিনি কত বড় মাপের সংগীতশিল্পী, সেটা সারাবিশ্ব জানে। কিন্তু আমি বলব, জাকির ভাই কতটা মাটির মানুষ ছিলেন। একবার মনে আছে আমরা সপরিবারে বিদেশ থেকে ফিরছিলাম, জাকির হুসেনও তার পরিবারকে নিয়ে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখা আমাদের বিমানবন্দরে। সেই স্মৃতিটা আমার কাছে খুব মজার। আমার ছেলে আর তার বাচ্চারা বিমানবন্দরে কার্পেটের উপর গড়াগড়ি খাচ্ছিল। এরপর ওখানেই বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে, আমরা আড্ডা দেওয়া শুরু করলাম।’

তিনি আরও লেখেন, ‘একেবারে পরিবারের মতো। যেহেতু আল্লা রাখাজি আমার কাকার সঙ্গেও পারফর্ম করেছেন। জাকির ভাইয়ের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের খুব ভালো সম্পর্ক। খবরটা বিশ্বাসই হচ্ছে না। কাছের মানুষ হারালাম। সংগীত দুনিয়ার বড় ক্ষতি। এই শূন্যতা কখনো পূরণ হবে না। এত নম্র-ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন, আবার চট করে মিশেও যেতে পারতেন।’

ভারতীয় ক্রিকেটের ঈশ্বর খ্যাত তারকা শচীন তেন্ডুলকার শোক প্রকাশ করে লেখেন, ‘ওস্তাদ আপনার তবলার তাল চিরকাল কানে বাজবে। তার হাতে যেমন ছন্দের সৃষ্টি হত, তেমনই তার হাসিখুশি, নম্র ব্যক্তিত্বে সুরের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। শান্তিতে ঘুমান জাকির হুসেনজি। আমরা ভাগ্যবান যে, আপনার ম্যাজিকের সাক্ষী থাকতে পেরেছি। আপনার সংগীত কোনোদিন কোনো বাঁধা মানেনি। পুরোবিশ্ব আজ শোকাহত।’

‘আমরা যারা ছন্দের জগতে বাস করি, আমাদের সূর্যকে হারালাম’, ফেসবুক পোস্টে শোক প্রকাশ করে লিখেছেন জনপ্রিয় তবলাবাদক বিক্রম ঘোষ।

শোক জানিয়ে বলিউড অভিনেতা রণদীপ হুদার লেখেন, ‘ভারতীয় সংস্কৃতির ছন্দ থামল’।

অন্যদিকে ‘গদর’ অভিনেতা সানি দেওল শোক প্রকাশ করে লিখেছেন, ‘এই শূন্যস্থান কোনোদিন পূরণ হবে না। তবলার তালের মধ্য দিয়েই বেঁচে থাকবেন ওস্তাদ। পরপারে ভালো থাকবেন জাকির সাহেব।’

বলিউডের আলোচিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত লেখেন, ‘আপনি ভারতকে সমৃদ্ধ করেছেন ওস্তাদ।’

এ সময়ের জনপ্রিয় অভিনেতা শিখর ধাওয়ান লেখেন, ‘এর অমূল্য রত্নকে হারালো বিশ্ব।’

ওস্তাদের প্রয়াণে ফারহান আখতারের শোকবার্তা, ‘আমাদের সময়ের অন্যতম সেরা শিল্পী আর নেই। আপনি আপনার সংগীত সৃষ্টি এবং মানবতার মাধ্যমে এ ধরাধামে যে আনন্দ এনেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জাকির ভাই।’

‘অত্যন্ত দুঃখের দিন’, এক্স হ্যান্ডেলে শুধু এটুকু লিখেই কান্নার ইমোজি দিলেন বলিউড শাহেন শাহ অমিতাভ বচ্চন। ব্লগে লিখেছেন, ‘জিনিয়াস, ওস্তাদ জাকির হুসেন চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।’

দক্ষিণী সিনেমার তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা কমল হাসান লিখলেন, ‘জাকির ভাই! বড্ড তাড়াতাড়ি চলে গেলে। তবুও তুমি আমাদের জন্য যে লিগ্যাসি রেখে গেলে, তার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ।’

