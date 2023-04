ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট তৈরিতে সহায়তা দেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বাংলাদেশকে করোনা ভ্যাকসিনের পর্যাপ্ত বুস্টার ডোজ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। একই সঙ্গে ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানেরও আশ্বাস দিয়েছেন সংস্থাটির মহাপরিচালক তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস।

বৃহস্পতিবার (৬ এপ্রিল) সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় সংস্থাটির সদরদপ্তরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে তিনি এ আশ্বাস দেন।

বৈঠকে বাংলাদেশে ভালো স্বাস্থ্যসেবা পেতে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, চাকরির নিরাপত্তা, ভাতাসহ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে বুস্টার ডোজের পর্যাপ্ত টিকা দেওয়া, ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রধান, ডব্লিউএইচও কর্তৃক accreditation for the Lab of Drug Administration

authority প্রদান এবং ডব্লিউএইচও’র আগামী আঞ্চলিক নির্বাচনের বিষয়ে আলোচনা হয়।

বৈঠক শেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালককে বাংলাদেশ সফরের অনুরোধ করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তেদ্রোস আধানম গেব্রিয়েসুসও খুব শিগগির বাংলাদেশ সফরে সম্মতি দেন।

এছাড়া বুধবার (৫ এপ্রিল) অন্য একটি সভায় “Health workforce investment” বিষয়ক একটি রাউন্ড টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভালো স্বাস্থ্যসেবা পেতে স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। তাদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, job security, intensive, ensure proper equipment and missionaries, job satisfaction, ensure proper security of work force এর ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ওই বৈঠকে বাংলাদেশের সফলভাবে কোভিড নিয়ন্ত্রণ, ভ্যাকসিন কার্যক্রমের ভূয়সি প্রশংসা করা হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সুফিউবর রহমান, ড. হান্নান বলখি (এসডিজি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক আহমেদুল কবীর, ড. রজারিও গাসপারসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

