শাটডাউনের সময় ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন করলে বরখাস্ত করবেন ট্রাম্প
শাটডাউনের সময় মার্কিন ফেডারেল কর্মীদের মধ্যে যারা ডেমোক্র্যাটদের সদর্থন করবেন তাদের ছাঁটাই করার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, ডেমোক্র্যাটরা এটি বন্ধ করতে চায়। ঠিক আছে যখন আপনারা এটি বন্ধ করতে চান তখন আপনাদেরকেই আমার ছাঁটাই করতে হবে।
ট্রাম্প বলেন, আমরা একটি দেশ হিসেবে ভালো করছি, তাই আমরা শেষ যা করতে চাই তা হলো এটি বন্ধ করা, তবে শাটডাউন থেকে অনেক ভালো কিছু আসতে পারে। আমরা এমন অনেক জিনিস থেকে মুক্তি পেতে পারি যা আমরা চাইনি এবং সেগুলো ডেমোক্র্যাটদের জিনিস।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মধ্যরাতে সিনেটররা শেষ মুহূর্তের তহবিল বিল পাস করতে ব্যর্থ হওয়ায় সাত বছরের মধ্যে প্রথম বারের মতো শাটডাউন দেখলো যুক্তরাষ্ট্র।
ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকেই মার্কিন ফেডারেল সরকারের শাটডাউন আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে। এর ফলে এখন লাখ লাখ কর্মী অবৈতনিক ছুটিতে থাকবেন এবং অনেক সরকারি কর্মসূচি ও পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে।
রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত সিনেট সরকারি ব্যয় বিল পাস করতে ব্যর্থ হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেই এই শাটডাউন শুরু হলো। ২০১৮ সালের পর এটাই প্রথম সরকারি শাটডাউন এবং এতে অপ্রয়োজনীয় কর্মীদের অবৈতনিক ছুটিতে রাখা হবে।
শাটডাউন ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ৬০টি ভোটের মধ্যে ৫৫-৪৫ ভোটের ব্যবধানে বিল পাসে ব্যর্থ হয় সিনেট। শেষ মুহূর্তের সমাধান অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল, কারণ রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা তাদের বিভেদ দূর করার কোনো লক্ষণই দেখাতে পারেনি।
এই পরিস্থিতির জন্য ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা উভয়ই একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করেছে। এর মধ্যেই আগুনে ঘি ঢেলেছেন ট্রাম্প। মঙ্গলবারের ভোটের আগে তিনি হুমকি দিয়েছেন যে, ফেডারেল সরকারের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে ডেমোক্র্যাটদের পছন্দের প্রোগ্রাম বাতিল করা হবে এবং আরও ফেডারেল কর্মীদের বরখাস্ত করা হবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমরা অনেক লোককে ছাঁটাই করবো। এর মধ্যে বেশিরভাগই হবে ডেমোক্র্যাট।
