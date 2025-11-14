  2. আন্তর্জাতিক

রুশ কর্মকর্তাকে হত্যায় ইউক্রেনের গোপন পরিকল্পনা ব্যর্থ, গ্রেফতার ৩

প্রকাশিত: ০২:৫৭ পিএম, ১৪ নভেম্বর ২০২৫
এ ঘটনায় জড়িতদের একজন/ ছবি : তাস

রাশিয়ার এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে হত্যার জন্য ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থার সন্ত্রাসী হামলার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। ওই কর্মকর্তার প্রয়াত স্বজনদের কবর জিয়ারতের সময় বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এ হামলা ঘটানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) এমন তথ্য জানিয়েছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে রাশিয়ার বার্তা সংস্থা তাস।

এফএসবি জানিয়েছে, হামলার ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে এক রুশ দম্পতি এবং মধ্য এশিয়ার এক অভিবাসী রয়েছে। হামলার প্রমাণ রাখতে সমাধিস্থলে একটি ফুলের টবের ভেতরে ক্যামেরা লুকানো ছিল যা উদ্ধার করা হয়েছে।

এ হামলার জন্য ইউক্রেনের বিশেষ নিরাপত্তা সংস্থা মধ্য এশিয়ার এক অবৈধ অভিবাসীকে নিয়োগ দিয়েছিল। তার নাম শামসো জলোলিদ্দিন কুরবানোভিচ। তিনি রাশিয়ায় খুন ও অবৈধ অস্ত্র বাণিজ্যের মামলায় পলাতক আসামি ছিলেন। এছাড়া মস্কো থেকে আটক ওই দম্পতি দুই রুশ নাগরিক। এদের বিরুদ্ধে পূর্বে অপরাধে দণ্ডিত ও মাদকাসক্তের অভিযোগ রয়েছে।

তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা মোবাইল ফোনে ইউক্রেনীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে কথোপকথনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা হোয়াটসঅ্যাপ ও সিগনাল অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখত। এছাড়া উদ্ধার করা হয়েছে দূর-নিয়ন্ত্রিত একটি ভিডিও নজরদারি ক্যামেরা যা ফুলের টবে লুকানো ছিল।

এফএসবি আরও দাবি করেছে, পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থার দিকনির্দেশনায় ইউক্রেনীয় প্রশাসন রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলেও একই ধরনের অপরাধের পরিকল্পনা করছে। ইউক্রেনীয় বিশেষ সেবা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম—টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটাতে এজেন্ট নিয়োগের চেষ্টা চালাচ্ছে। রুশ আইনে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

