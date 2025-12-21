ডেনমার্ক ডাক পরিষেবা: ৪০০ বছর পুরোনো ঐতিহ্যের অবসান
একুশ শতকে যোযোগাযোগ ব্যবস্থায় অভাবনীয় বিপ্লবের সঙ্গে চাহিদা কমেছে ডাকের মাধ্যমে চিঠি আদান প্রদানের। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডেনমার্কের ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশটিতে চিঠি বিতরণের জন্য ব্যবহৃত ৪০০ বছর পুরোনো ঐতিহ্যের অবসান ঘটতে যাচ্ছে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর শেষ হবে ডেনমার্কের রাষ্ট্রায়ত্ত ডাক পরিষেবা পোস্টনর্ড-এর কার্যক্রম। এর মধ্য দিয়ে ১৬২৪ সাল থেকে চালু থাকা ডেনিশ ডাক পরিষেবার সমাপ্তি ঘটবে।
জানা গেছে, চলতি বছরের শুরুতে ডাক পরিষেবা বন্ধ করার ঘোষণা দেয় পোস্টনর্ড। ডেনমার্কের সমাজে দ্রুত ডিজিটালাইজেশনের বিস্তার এবং চিঠির চাহিদা ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কারণেই তারা চিঠি বিতরণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে ডেনমার্কে ১,৫০০ কর্মী ছাঁটাই করা হবে এবং দেশজুড়ে ১, ৫০০টি লাল রঙের পোস্টবক্স সরিয়ে ফেলা হবে। ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটি মূলত পার্সেল বা পণ্য ডেলিভারি করবে।
পোস্টনর্ডের ভাষ্য অনুযায়ী, ডেনমার্ক বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ডিজিটালাইজড দেশগুলোর একটি। চিঠির সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে এবং অনলাইন কেনাকাটার পরিমাণ বেড়েই চলেছে।
ইতোমধ্যে সরিয়ে ফেলা এক হাজার ঐতিহ্যবাহী লাল পোস্টবক্স বিক্রির জন্য নিলামে তোলা হয়। নিলামে তোলার মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে যায়। ভালো অবস্থার পোস্টবক্সের দাম ধরা হয় দুই হাজার ড্যানিশ ক্রোনার আর তুলনামূলকভাবে পুরোনো পোস্টবক্সের দাম ছিল ১,৫০০ ক্রোনার।।।
ডেনমার্কের জাতীয় ডিজিটাল পরিচয় ব্যবস্থা মিটআইডি -এর আওতায় অনলাইন ব্যাংকিং থেকে শুরু করে সরকারি নথিতে স্বাক্ষর ও চিকিৎসকের অ্যাপয়েন্টমেন্ট-সবকিছুই ডিজিটালভাবে সম্পন্ন হয়। সরকারি সব যোগাযোগ এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিজিটাল পোস্টে পাঠানো হয়।
পোস্টনর্ড ডেনমার্কের উপপ্রধান নির্বাহী কিম পেডারসেন বলেন, ৪০০ বছর ধরে আমরা ডেনমার্কের ডাক পরিষেবা দিয়ে আসছি। তাই এটি আমাদের ইতিহাসের একটি কঠিন অধ্যায় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত। কিন্তু চিঠির সংখ্যা এতটাই কমে গেছে যে এই বাজার আর লাভজনক নেই।
সূত্র : দ্য গার্ডিয়ান
কেএম