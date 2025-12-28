সোমালিল্যান্ড
ইসরায়েলের স্বীকৃতি নিয়ে ২১ আরব-আফ্রিকান দেশের নিন্দা-প্রত্যাখ্যান
সোমালিয়ার অভ্যন্তরে অবস্থিত সোমালিল্যান্ডকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রত্যাখ্যান জানিয়েছেন ২১টি আরব, ইসলামিক ও আফ্রিকান দেশের প্রতিনিধিরা । এসব দেশের প্রতিনিধিরা সতর্ক করে বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরুতর হুমকি।
কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বলেন, ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ একটি গুরুতর নজির সৃষ্টি করেছে যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, এই সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থি। বিশেষ করে এতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘিত হয়েছে এবং এটি ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদী অবস্থানের প্রতিফলন।
পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা বলেন, এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ইসরায়েলের সম্পূর্ণ ও প্রকাশ্য অবহেলার প্রমাণ। তারা সতর্ক করে বলেন, এর ফলে আফ্রিকার হর্ন অঞ্চল ও লোহিত সাগর এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।
বিবৃতিতে সোমালিয়ার সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে বলা হয়, সোমালিয়ার ঐক্য, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও পুরো ভূখণ্ডের ওপর সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে- এমন যে-কোনো পদক্ষেপ তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করে।
এছাড়া, এই সিদ্ধান্তকে ফিলিস্তিনি জনগণকে তাদের ভূমি থেকে জোরপূর্বক উৎখাতের যে-কোনো প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনাও সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এ ধরনের উদ্যোগ নীতিগতভাবে এবং যে-কোনো রূপে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে সোমালিল্যান্ডকে সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ইসরায়েল। এর পর আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। কাতারের প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে তুরস্কও স্বাক্ষর করেছে।
১৯৯১ সালে সোমালিয়া থেকে একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও সোমালিল্যান্ড এখনো আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি। অঞ্চলটি বাস্তবে একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা কাঠামো নিয়ে পরিচালিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি এবং সোমালিল্যান্ডের নেতৃত্বও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে।
সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি
