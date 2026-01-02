  2. আন্তর্জাতিক

ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত পোল্যান্ড, গাড়িতেই বহু মানুষের রাত্রিযাপন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:১৪ এএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
ভারী তুষারপাতে বিপর্যস্ত পোল্যান্ড/ ছবি : সামাজিক মাধ্যম

পোল্যান্ডজুড়ে কয়েকদিনের ভারী তুষারপাতের কারণে যান চলাচল মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের সড়কে সৃষ্ট হয়েছে দীর্ঘ যানজটের। তীব্র শীতের কারণে গাড়িতেই অবস্থান করতে বাধ্য হন শত শত মানুষ।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার রাত (৩১ ডিসেম্বর) রাজধানী ওয়ারশ ও বাল্টিক বন্দরনগরী গদানস্কের মধ্যবর্তী একটি মোটর ওয়েতে প্রায় ২০ কিলোমিটার (১২ দশমিক ৪ মাইল) দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। রাতভর তুষারপাতের ফলে তীব্র ঠান্ডায় ভোর পর্যন্ত নিজ নিজ গাড়িতেই অবস্থান করতে বাধ্য হন দেশটির বহু নাগরিক।

তীব্র শীতকালীন আবহাওয়া পুরো পোল্যান্ডে প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের ওয়ার্মিয়া-মাসুরিয়া এলাকায় পরিস্থিতি এখনও সংকটজনক। ভারী তুষারপাতের কারণে সেখানে একাধিক সড়ক বন্ধ হয়ে গেছে এবং প্রায় দুই হাজার মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া দেশের পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের জন্য ভারী তুষারপাতের তৃতীয় স্তরের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ডেপুটি স্টেট মন্ত্রী স্তানিস্লাভ বুকোভিয়েতস জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণঘাতী পরিস্থিতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে তুষারপাতের কারণে রেল ও বিমান চলাচলে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে।

