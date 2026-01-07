  2. আন্তর্জাতিক

কারাগারে বুশরা বিবির সঙ্গে ইমরান খানের সাক্ষাৎ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫৬ পিএম, ০৭ জানুয়ারি ২০২৬
ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবি

পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খান রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে তার স্ত্রী বুশরা বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

কারা সূত্রের বরাতে জানা যায়, কনফারেন্স কক্ষে প্রায় ৪৫ মিনিটের এই সাক্ষাতে দম্পতি একে অপরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।

সূত্রগুলো জানায়, কারা বিধি অনুযায়ীই ইমরান খান ও বুশরা বিবির এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সপ্তাহেও তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিল।

মঙ্গলবার বুশরা বিবির আইনজীবীর মাধ্যমে কারা প্রশাসনের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী জমা দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল কম্বল, শীতবস্ত্র, ফলমূল ও খেজুর।

বিভিন্ন মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে বর্তমানে দুজনই আদিয়ালা কারাগারে বন্দি। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগসহ একাধিক মামলায় ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাবন্দি।

কারাবন্দি পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা সব মামলায় অভিযোগ অস্বীকার করেন। তার দলের দাবি, এসব মামলা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

গত মাসে তোশাখানা–২ মামলায় বিলাসবহুল রাষ্ট্রীয় উপহার কম দামে কেনার অভিযোগে একটি বিশেষ আদালত ইমরান খান ও বুশরা বিবিকে প্রত্যেককে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেন।

এদিকে, ইমরান খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিয়ে পিটিআই ও সরকারের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে। অভিযোগ রয়েছে, খানের বোনেরা কারা বিধি লঙ্ঘন করেছেন—এই কারণ দেখিয়ে সরকার আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইমরানের সঙ্গে সব ধরনের সাক্ষাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

সূত্র: জিও নিউজ

এমএসএম

