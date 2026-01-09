রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনে নিহত ৪, তাপ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ঠান্ডার প্রকোপ

রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনে নিহত ৪, তাপ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ঠান্ডার প্রকোপ
রাশিয়ার ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে অন্তত ৪ জন নিহত ও অন্তত ২৪ জন আহত হয়েছেন। তাছাড়া শহরটির প্রায় অর্ধেক এলাকায় তাপ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) তাপমাত্রা মাইনাস ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যেতে পারে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এদিকে, কিয়েভের মেয়র ভিটালি ক্লিচকো বাসিন্দাদের সাময়িকভাবে শহর ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শত্রুপক্ষের ব্যাপক হামলায় রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শহরের প্রায় অর্ধেক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে তাপ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে।
মেয়র বলেন, যেসব রাজধানীবাসীর বিকল্প বিদ্যুৎ ও তাপের উৎস আছে এমন জায়গায় সাময়িকভাবে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে, তারা যেন আপাতত শহর ছেড়ে যান।
অন্যদিকে, সীমান্তের ওপারে রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলের গভর্নর জানান, ইউক্রেনের হামলায় ওই অঞ্চলের বিদ্যুৎ ও তাপ সরবরাহ ব্যবস্থায় আঘাত লেগেছে। এতে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ বিদ্যুৎ বা গরমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।
তবে এএফপির সাংবাদিকরা কিয়েভের ট্রেন ও বাস স্টেশনগুলোতে বড় ধরনের ভিড় বা আতঙ্কের কোনো চিহ্ন দেখেননি।
জানা গেছে, হামলায় একাধিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে রাশিয়া পশ্চিম ইউক্রেনে তাদের ভয়ংকর ‘ওরেশনিক’ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষ। এ ঘটনায় ইউরোপজুড়ে তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে।
কিয়েভ ও তার পশ্চিমা মিত্রদের প্রস্তাবিত সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির পর ইউক্রেনে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা মস্কো প্রত্যাখ্যান করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই হামলা চালানো হয়।
ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপির সাংবাদিকরা কিয়েভে দেখেছেন, বিমান হামলার সাইরেন বাজতেই বাসিন্দারা আশ্রয়ের জন্য দৌড়াচ্ছেন। এ সময় রুশ ড্রোন আবাসিক ভবনে বিস্ফোরিত হয় ও রাজধানীর আকাশে ক্ষেপণাস্ত্র ছুটে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লেখেন, বিশ্বের পক্ষ থেকে একটি স্পষ্ট প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, কারণ রাশিয়া সত্যিকার অর্থেই তাদের সংকেতের দিকে নজর দেয়।
তিনি আরও লেখেন, রাশিয়াকে অবশ্যই এমন সংকেত দিতে হবে যাতে তারে কূটনীতির দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। জেলেনস্কি জানান, কিয়েভে অন্তত ২০টি আবাসিক ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি, একটি রুশ ড্রোন কাতারের দূতাবাস ভবনেও আঘাত হেনেছে।
এদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান কাজা কাল্লাস সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলেছেন, রাশিয়ার ওরেশনিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের খবর ইউক্রেনের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একটি সতর্কবার্তা।
সূত্র: এএফপি
এসএএইচ