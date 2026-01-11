  2. আন্তর্জাতিক

সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১১ জানুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:৫৮ পিএম, ১১ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-

ইরানে অস্থিরতার মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন, ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৩
ইরানে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই গাজায় আবারও যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসরায়েল। অবরুদ্ধ উপত্যকাটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর রাতভর হামলায় অন্তত তিন ফিলিস্তিনি নিহত এবং আরও সাতজন আহত হয়েছেন।

ইরানে মার্কিন হস্তক্ষেপের আশঙ্কা, ‘সর্বোচ্চ সতর্কতায়’ ইসরায়েল
ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক বা রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে, এমন আশঙ্কায় সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে ইসরায়েল। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত তিনটি ইসরায়েলি সূত্রের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই সিরিয়ায় ব্যাপক হামলা যুক্তরাষ্ট্রের
মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার মধ্যেই সিরিয়ায় ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র বাহিনী। এই হামলাকে সাম্প্রতিক সময়ে অঞ্চলটিতে সবচেয়ে বিস্তৃত সামরিক অভিযানের একটি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জেলে কেমন আছেন মাদুরো?
একুশ শতকের সভ্য পৃথিবীতে মধ্যযুগীয় বর্বতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রাতের আধারে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে অপহরণ করার নজির ইতিহাসে বিরল। গত ৩ জানুয়ারি বিরল-এ ঘৃণ্য ইতিহাস রচনা করেছে আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের ঝাণ্ডা বহন করা যুক্তরাষ্ট্র।

‘সময় থাকতে চুক্তি করো’/ ভেনেজুয়েলা আক্রমণের পর কিউবাকে হুমকি ট্রাম্পের
ভেনেজুয়েলা আক্রমণের পর কিউবাকে হুমকি দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ‘সময় থাকতে চুক্তি করো।’ তার মতে, এখন থেকে কিউবার দিকে ভেনেজুয়েলার তেল ও অর্থের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। এর ফলে হাভানা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হবে।

খালি হয়ে যাচ্ছে ‘ভারতের ভাতের গামলা’, দোষ কার?
‘ভারতের ভাতের গামলা’ নামে পরিচিত ছত্তিশগড়ে সরকারি ধান ক্রয় ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে ঘিরে বড় ধরনের অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সরকারি নথি অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হাজার হাজার কুইন্টাল ধান প্রতি বছর ‘শুকিয়ে যাওয়া, পোকামাকড় ও পাখির ক্ষতি’ দেখিয়ে হিসাব থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, এই ক্ষতির মাত্রা স্বাভাবিক নয়। বরং তা একটি সংগঠিত দুর্নীতির ইঙ্গিত দেয়।

পাকিস্তানে পুলিশের সঙ্গে ইমরান খানের সমর্থকদের সংঘর্ষ
করাচির নুমাইশ চৌরঙ্গিতে ইমরান খানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)-এর একাধিক কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। বাগে-ই-জিন্নাহ এলাকায় দলটির জনসমাবেশের আগে সেখানে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

ইরানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে ক্ষমতায় আসতে চান নির্বাসিত রেজা পাহলভি
ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসতে চান নির্বাসিত নেতা রেজা পাহলভি। ৬৫ বছর বয়সী পাহলভি ১৯৭৯ সালের ইসলামী বিপ্লবের আগেই ইরান ছাড়েন এবং তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।

একসময়ে খামেনির অনুগত ব্যবসায়ীরা কেন বিক্ষোভে নামলেন?
ইরানে তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। রাজধানী তেহরানের পাশাপাশি দেশটির বিভিন্ন শহরে নতুন করে বিক্ষোভের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবারের এই বিক্ষোভ শুরু হয়েছে মূলত ব্যবসায়ী ও দোকানিদের মাধ্যমেই, যারা খামেনিরই সমর্থক ছিলেন। এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠেছে, কেন একসময়ে খামেনির অনুগত ব্যবসায়ীরা এখন বিক্ষোভে নামলেন।

শান্তি পুরস্কার হস্তান্তর যোগ্য নয়: নোবেল ইনস্টিটিউট
নরওয়েজিয়ান নোবেল ইনস্টিটিউট স্পষ্ট জানিয়েছে, নোবেল শান্তি পুরস্কার কখনোই হস্তান্তর, ভাগাভাগি বা বাতিল করা যায় না। ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর এক মন্তব্যের পর এ ব্যাখ্যা দেয় সংস্থাটি।

