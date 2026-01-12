পাকিস্তানে পুলিশের গাড়িতে হামলা, নিহত ৬

পাকিস্তানে পুলিশের গাড়িতে হামলা, নিহত ৬
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় পৃথক দুই হামলায় অন্তত ছয় পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। সোমবার (১২ জানুয়ারি) ট্যাঙ্ক ও লাক্কি মারওয়াত জেলায় এসব হামলা চালানো হয়েছে।
এদিন ট্যাঙ্ক জেলায় পুলিশের একটি সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পুলিশের মুখপাত্র জানান, গোমাল থানা থেকে ট্যাঙ্কে ফেরার পথে সাঁজোয়া যানটি হামলার শিকার হয়। এতে একজন অতিরিক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ছয় পুলিশ সদস্য নিহত হন।
নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ট্যাঙ্ক জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকা ঘিরে রেখে ব্যাপক নিরাপত্তা অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।
অন্যদিকে, লাক্কি মারওয়াত জেলার দারা তাং সড়কে পুলিশের আরেকটি সাঁজোয়া যান লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এতে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কয়েকজন পুলিশ সদস্য আহত হন। তাদের সবার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
এসব হামলার ঘটনায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ তাৎক্ষণিক তদন্ত শুরু এবং দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি পুলিশ সদস্যরা নিহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে খাইবার পাখতুনখোয়ার বিভিন্ন জেলায় পুলিশের ওপর সন্ত্রাসী হামলা বেড়েছে। গত ১০ জানুয়ারি পেশোয়ার ও বান্নুতে পৃথক হামলায় সন্ত্রাসীরা দুই সিটিডি সদস্যকে হত্যা করে। এর আগে, গত ৯ জানুয়ারি বাজাউর ও খাইবারে হামলায় আরও দুই পুলিশ সদস্য নিহত হন। ৮ জানুয়ারি বান্নুতে বন্দিদের বহনকারী পুলিশের গাড়িতে হামলায় তিন পুলিশ আহত হন।
সূত্র: ডন
