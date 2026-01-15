প্রথম বৈঠকে সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র-ডেনমার্ক-গ্রিনল্যান্ড
গ্রিনল্যান্ড নিয়ে ওয়াশিংটনে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উল্লেখযোগ্য কোনো সমাধানে পৌঁছাতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ড। তবে সম্ভাব্য সমাধান খুঁজতে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৈঠকের পরে ডেনমার্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী লার্স লোকে রাসমুসেন জানান, বৈঠকটি গঠনমূলক হলেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গ্রিনল্যান্ডের কিছু মৌলিক মতপার্থক্য রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চাচ্ছেন, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করতে রাজি, কিন্তু দ্বীপটি দখল করার পরিকল্পনা কোনো সমর্থন করবো না।
বৈঠকটি ট্রাম্পের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টের কারণে গুরুত্ব হারিয়েছে বলে মনে করছেন ডেনমার্ক ও গ্রিনল্যান্ডের প্রতিনিধিরা। পোস্টে ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনল্যান্ড দখলে ন্যাটোকে নেতৃত্ব দিতে হবে। নাহলে রাশিয়া বা চীন এটি দখল করতে পারে।
সূত্র: ইউরো নিউজ
এসএএইচ