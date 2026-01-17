  2. আন্তর্জাতিক

উগান্ডায় বিরোধী দলের প্রার্থীকে তুলে নিয়ে গেছে সেনাবাহিনী

প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
উগান্ডায় বিরোধী দলের প্রার্থীকে তুলে নিয়ে গেছে সেনাবাহিনী
উগান্ডার বিরোধীদলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ববি ওয়াইন/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

উগান্ডার বিরোধী নেতা ববি ওয়াইনকে বাড়ি থেকে জোরপূর্বক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গেছে দেশটির সেনাবাহিনী। এ ঘটনা এমন এক সময় সামনে এল যখন দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইয়োওয়েরি মুসেভেনি বড় ব্যবধানে আবারও জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

ববি ওয়াইনের দল ন্যাশনাল ইউনিটি প্ল্যাটফর্ম (এনইউপি) শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে জানায়, রাজধানী কাম্পালায় ওয়াইনের বাসভবনে একটি সেনা হেলিকপ্টার অবতরণ করে এবং তাকে জোরপূর্বক অজ্ঞাত গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদিও দলটির কয়েকজন শীর্ষ নেতা জানান, তাদের কাছে বিষয়টি নিশ্চিত নয়।

গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন ববি ওয়াইন। ইন্টারনেট বন্ধ রেখে ওই ভোট অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সমর্থকদের বিক্ষোভে নামার আহ্বান জানান। তার দল বৃহস্পতিবারই জানায়, তাকে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্যে দেখা যায়, ১৯৮৬ সাল থেকে ক্ষমতায় থাকা মুসেভেনি প্রায় ৭৪ শতাংশ ভোট পেয়ে স্পষ্টভাবে এগিয়ে আছেন। ববি ওয়াইন পেয়েছেন ২৩ শতাংশ ভোট।

বিরোধী দলের সমাবেশে সংঘর্ষ এবং জাতিসংঘের ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাপক দমন-পীড়ন ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে প্রচারণা চললেও বৃহস্পতিবারের ভোটগ্রহণ মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়।

তবে রাতভর সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে রাজধানী কাম্পালা থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত বুতামবালা শহরে। পুলিশ মুখপাত্র এবং ওই এলাকার এক সংসদ সদস্য সহিংসতার ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়েছেন।

স্থানীয় সময় শনিবার বিকেল ৪টা নাগাদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে।

সূত্র: রয়টার্স

