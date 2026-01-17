  2. আন্তর্জাতিক

এবার ফিলিপাইনে নিষিদ্ধ ইলন মাস্কের ‘গ্রোক’

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার পর ফিলিপাইনেও নিষিদ্ধ হলো ধনকুবের ইলন মাস্কের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবট ‘গ্রোক’। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) গ্রোক ওয়েবসাইটে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছে ফিলিপাইন সরকার। এআই সিস্টেমটির মাধ্যমে যৌন হয়রানিমূলক ও অশালীন ছবি তৈরির অভিযোগের প্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ফিলিপাইন সরকার জানিয়েছে, গ্রোক যেন অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে কোনো ধরনের পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট তৈরি করতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশটির সাইবারক্রাইম ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড কো-অর্ডিনেটিং সেন্টার-এর প্রধান রেনাতো পারাইসো এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বিষয়টি সমাধানের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এর সঙ্গে সমন্বয় করা হবে। তিনি বলেন, গ্রোক এখনো এক্স প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করা যাচ্ছে। এটাই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা কেবল স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট ব্লক করতে পারি।

ফিলিপাইনের তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সচিব হেনরি আগুদা নিশ্চিত করেছেন যে, সরকার ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রোক ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সমস্যা সমাধানে এক্সের সঙ্গে আলোচনায় বসবে।

ফিলিপাইনের এই পদক্ষেপ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার মতো দেশগুলোর সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইন্দোনেশিয়া জানিয়েছে, এআই দিয়ে তৈরি ভুয়া পর্নোগ্রাফিক কনটেন্ট থেকে নারী, শিশু ও পুরো সমাজকে সুরক্ষা দিতেই তারা গ্রোক বন্ধ করেছে।

এদিকে গ্রোকের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এক্সএআই জানিয়েছে, তারা বাস্তব ব্যক্তিদের যৌন হয়রানিমূলক ছবি তৈরির সক্ষমতা বন্ধ করছে।

উল্লেখ্য, এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্টের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো গ্রোকের মতো অ্যাপের ওপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করছে।

সূত্র: দ্য নিউজ

