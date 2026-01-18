পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তনের ডাক নরেন্দ্র মোদীর
পশ্চিমবঙ্গে সভা করতে এসে পরিবর্তনের ডাক দিলেন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় রেলের বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন এবং অমৃত ভারত ট্রেনের উদ্বোধন শেষে মালদহে জনসভা করেন তিনি।
সেই সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী বলেন, মালদহ এমন একটি জায়গা যেখানে প্রাচীন যুগের ছোঁয়া রয়েছে। এখানে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা রয়েছে। মালদহ পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। আমাদের সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে কাজ করছে। আর বিকশিত ভারতের জন্য আগে উত্তর-পূর্ব ভারতের উন্নতি প্রয়োজন। আমি বাংলার ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃত পরিবর্তনের বিশ্বাস দেখতে পাচ্ছি।
এরপর অনুপ্রবেশকারী বিষয়ে সরব হয়ে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের বের করে দেওয়া জরুরি। একে একে তাদের বের করে দেওয়া উচিত। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস থাকলে তা সম্ভব নয়। তৃণমূল আপনাদের জমির সুরক্ষা দেবে না।
তিনি বলেন, তৃণমূলের নেতারা বছরের পর বছর অনুপ্রবেশকারীদের এখানে বসাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীরা কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, টাকা নিচ্ছে, অত্যাচার করছে এবং দেশে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। সরকারের সঙ্গে এই অনুপ্রবেশকারীদের যোগ ছিন্ন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গঠন হলেই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মোদী আরও বলেন, বাংলায় পরিবর্তনের জন্য এখানকার যুবক এবং মা ও বোনদের ওপর অনেক দায়িত্ব রয়েছে। আর এই পরিবর্তনের জন্য আপনাদের একটি ভোট দিতে হবে। আমি বিজেপির কার্যকর্তাদের বলবো, তৃণমূল কংগ্রেসের গুণ্ডামি আর বেশিদিন চলবে না।
