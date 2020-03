করোনার ভয়ে করমর্দন করছেন না ট্রাম্প, ভরসা ‘মোদি স্টাইলে’

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে করমর্দন, কোলাকুলি বা চুমুর মাধ্যমে অভ্যর্থনা না জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই নিদের্শনা এবার মানতে শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিছুদিন আগেই তার সঙ্গে করমর্দন করা এক সিনেটরের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে। সেসময় ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, তিনি এ নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করায় এখন আর ঝুঁকি নিচ্ছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট। অভ্যর্থনা জানানোর বিকল্প উপায় হিসেবে ‘সেরা বন্ধু’ নরেন্দ্র মোদির স্টাইলই অনুসরণ করছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে আইরিশ প্রধানমন্ত্রী লিও ভরদকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তবে এদিন আর করমর্দনের দিকে যাননি তিনি। ভারতীয় হিন্দুদের মতো করজোড়ে ‘নমস্তে’ জানিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ছেন আইরিশ নেতাকে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভরদকরও একইভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে।

ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা আজ হাত মেলাইনি। আমরা একে অপরের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর বললাম, কী করতে যাচ্ছি।’

গত মাসের ভারত সফরের কথা উল্লেখ করে এ রিপাবলিকান নেতা বলেন, ‘আমি মাত্রই ভারত থেকে ফিরলাম। আর সেখানে কারও সঙ্গে হাত মেলাইনি।’

সাংবাদিকদের সামনে ‘নমস্তে’ জানানোর মতো করে হাতজোড় করে দেখিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা খুবই সোজা, তারা (ভারতীয়) এভাবেই করে।’

এদিন জাপানিদের মতো হালকা সামনে ঝুঁকে অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিও দেখান ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এসবে যে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য নন, তা অবলীলায় জানিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প বলেন, আপনারা হয়তো শুনেছেন, ‘‘আমি কখনোই খুব একটা করমর্দনকারী নই। কিন্তু, আপনি একবার রাজীনিতিবদ হয়ে গেলে করমর্দন খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এটা খুবই অদ্ভূত বিষয়, যখন মানুষ হেঁটে এসে বলে ‘হাই’। ’’

যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৭৬২ জনের শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়েছে, মারা গেছেন ৪১ জন। করোনার প্রকোপ বাড়তে থাকায় বেশ কিছু রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

#WATCH US President Donald Trump: We (him&PM of Ireland) didn't shake hands today&we looked at each other&said what are we going to do?Sort of a weird feeling. We did this (joined hands). I just got back from India&I didn't shake any hands there. It was easy. #CoronaVirusPandemic pic.twitter.com/5uTSKTf7bO